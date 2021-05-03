【松山之亂】關鍵96秒畫面刪除 資深記者曝全因吃案文化

松山分局黑衣人之亂，台北市警局昨日（2日）公布3段監視器畫面，其中包括遭刪除的關鍵96秒影片，引發爭議。除了這起事件，民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑涉毒品與詐欺案，遭法院羈押禁見，而趙介佑3年前曾在北投分局二樓偵查隊拍下洪姓受訓人的照片PO網，不禁讓人聯想是否因為爸爸是趙映光才享有特權?面對近期警界連連出包，《中時新聞網》獨家專訪一名資深社會線記者戴志揚，用自己25年的經驗，揭露警界文化陋習。

資深社會記者戴志揚認為，松山分局前中崙所長許書桓為何事發當下選擇「刪掉畫面」，其實是警界「吃案文化」的延續。雖然目前許書桓透過律師發出聲明，內容指出他不想害人。而根據警察局長表示，要保護的人就是楊忠蒞教官。其實楊姓教官屬於督察組，對一般員警掌握生殺大權，自然不敢得罪，加上當時並沒有人受傷，因此許姓所長希望低調處理事件才把影片刪除，避免不必要的麻煩。

趙介佑過往臉書被翻出，其中2018年4月10日所拍下的照片掀起爭議，(圖/本報資料趙)

另外關於北投分局事件，戴志揚認為主要原因並非因為趙映光是民進黨中常委等，其實他是北投分局警友會的人員。在台灣警界文化中，各分局、各派出所 、各縣市警察局等都設有警友會、警友站或是警友協會等，大多是由地方紳士組成，提供警方金錢援助，打好雙方關係。因此類似像趙介佑這種「小方便」的要求，在不違法的情況下通常警方都會幫忙。相反地警友會、地方勢力越大，警方自然容易受到牽制。

趙映光是北投警友會成員，兒子趙介佑爆警局見入監友po網，引發爭議。(圖/本報資料照)

戴志揚表示過去警方與地方人士、黑道間的關係相當微妙。其實過去10年來，台灣警方跟黑道有時像是敵對又像是合作對象。由於派出所必須掌握地方上治安人口，自然會與黑道有連繫，甚至有些警方辦案手法也與黑道有關連。例如某些刑警能夠從黑道口中獲得訊息，加以進行圍捕，或是策動幫派份子勸說小弟投案。

至於地方人士是否對警方施壓，由於台灣的各縣市警政預算都是掌握在地方議會手中，隨時隨地可以凍結、刪除預算，因此轄區警方多少會有顧忌。甚至現在很多地方派出所的電腦上都一定列著所有當地議員或是縣市議員的名冊跟照片，避免員警得罪。加上警方升遷管道，除了靠能力再來就是手腕，因此許多派出所主管都會盡量與地方人士、政商名流打好關係，讓官途更加順利。

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(中時新聞網)