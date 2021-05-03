新北市交通局立即通知客運業者，將2線車輛召回全面消毒，讓所有民眾安心搭乘。（新北市交通局提供）

華航染疫案持續擴大，中央流行疫情指揮中心今日下午公佈確診者案1136足跡新增首都客運235線及台北客運57線，新北市交通局立即通知客運業者，將2線車輛召回全面消毒，讓所有民眾安心搭乘。

新北市交通局今天一早派員到板橋公車站加強宣導民眾搭乘公車務必戴好口罩，交通局長鍾鳴時也到台北客運土城四海站、大南客運、光華巴士中和站視察場站防疫措施，督促客運業者務必加強大眾運輸清潔消毒的密度與次數，由4小時加密至2小時一次全車清潔消毒，尤其是扶手、座椅、握環等乘客最常碰觸的地方，務必做好消毒防疫工作。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，昨日凌晨接獲衛生局通知疑似病例搭乘公車足跡，第一時間通知三重客運637 、635線、首都客運藍2線、大都會客運262線等4線公車連夜消毒，另中央流行疫情指揮中心今天下午公佈確診者案1136足跡新增首都客運235線及臺北客運57線，也立即通知客運業者將2線車輛召回全面消毒，讓民眾安心搭乘。

交通局表示，將持續嚴格督促公車、計程車、新巴士及藍色公路等大眾運輸加強防疫措施，讓民眾對大眾運輸有信心，也再次呼籲民眾如出現類流感症狀，應盡量避免搭乘大眾運輸工具，另搭乘大眾運輸務必全程佩戴口罩，車內儘量不飲食、不聊天，做好防疫措施讓民眾安心搭乘。

(中時 )