台中大里區71歲吳姓婦人日前至東區戶政事務所辦事，返程時卻忘記該如何搭乘公車，欲步行返家卻又弄錯方向，短短1公里多的距離，花了4小時就是看不到其印象中的橋，員警獲報到場，從其手中的戶口名簿獲得線索，迅速協助其返家，讓吳姓婦感覺警方的貼心。

台中市警立德派出所巡邏員警，日前接獲東區某公園旁的土地公廟前，有迷失婦人需要警方協助。原來吳姓婦人近日家中更新戶口名簿，當天接獲戶政事務所通知可前往領取，她惦記「要緊的代誌」，便趕緊搭乘公車前往領回，未料回程時，因忘記該在何處搭乘公車，索性決定靠自己的「11路公車」步行返家。

吳姓婦人家住大里區，印象中「過橋就到家」，卻一連走了4個小時，就是怎樣也找不到印象中的橋，好不容易才走到的橋，卻因施工封閉，讓她當場傻住不知所措。幸好，於現場交通疏導的義交察覺有異，不但協助報警，見她走得汗流浹背，趕緊提供礦泉水讓她解渴。

員警接過吳婦手中的戶口名簿，確認係其本人所有，也發現從一開始，吳姓婦人就走錯方向，難怪怎樣也找不到回家的路，佩服她竟然一走就是4小時，幸好遇到熱心義交協助報警，否則不知還要花多久的時間才能返家。員警協助吳婦返回鄰近大里區住家，見到熟悉的街道，她也露出放心的笑容，開心地頻頻向警方致謝。

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。

(中時 )