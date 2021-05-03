為化解藻礁公投危機，行政院今天公布三接再外推方案，蔡英文總統今晚表示，這是執政團隊聽取各方意見、考慮過各種可能性後，盡最大誠意所做出的決定。公投不是零和的攻防，顧供電更護藻礁，我們都該盡最大努力爭取雙贏，呼籲全民支持再外推方案！

蔡英文表示，這段時間以來，藻礁公投引起各方的關心。不論是透過連署，表達對守護桃園大潭藻礁的期盼，還是積極參與討論，關切能源轉型、減煤減碳、改善空污等相關連的議題，每一種聲音，對政府來說，都是重要的提醒。

她說，現在，經過各方的提問、建議和討論後，行政院已經完成評估，並在今天公布了天然氣第三接收站的再外推方案。

她要對關心藻礁生態的朋友說，三接再外推455公尺後，距離岸邊已有1.2公里，工程不再需要浚挖海底，加上原21公頃外海填區不填，不僅潮間帶的藻礁能受到保護，水下礁體也會一併受到保護。「這是我們對所有關心藻礁的年輕朋友最直接的回覆，盼望你們能支持再外推方案」。

她也要對重視能源轉型的朋友說：的確，再外推方案不是沒有代價，但增加的兩年半時間，我們會透過調度，維持供電穩定，繼續朝著能源轉型的方向前進。我們會盡最大努力，完成能源轉型的重要工程，盼望你們支持再外推方案。

蔡英文強調，這是執政團隊聽取各方意見、考慮過各種可能性後，盡最大誠意所做出的決定。她感謝每一位關心的大家，「特別是許許多多參與連署的年輕朋友」。她相信公投不是零和的攻防，而是提醒、溝通、尋找解方的過程。因為這個過程，我們有機會找出更符合大多數人期待的方案，台灣的民主於是也能繼續深化。

面對828公投，她希望能爭取更多人支持，「一定要守下這個能源轉型和減煤減空污的關鍵之路，為台灣的未來，找到最好的一條路」。

(中時 )