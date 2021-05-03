陝西西安一名張姓計程車司機因工作時身體不適，將車輛停靠在路邊休息，結果不幸因心臟原因猝死車內。當地交警發現老張的違停車輛，並沒有叫醒老張，而是直接把違法停車告知單貼在車窗上之後直接離開，此事在網路上引起軒然大波。

《極目新聞》報導，5月1日勞動節當天，張師傅凌晨4點多便早早地接了班出車，行駛到康樂路附近時，感覺到身體不適。

沒有選擇熄火，打著雙閃，張師傅選擇將車直接停在了雙向四車道的最右側車道上。車輛還未完全靠邊，他便坐到了副駕駛座上，打開窗戶，放平座椅躺臥了下來。躺下後，張師傅便出現了嘔吐、抽搐的症狀。

西安交警部門通報稱，上午9時42分，張師傅在副駕駛座上徹底失去了生理動作反應，離開了人世。

37分鐘後，西安市公安局交警支隊新城大隊警務人員在執勤過程中，發現了張師傅的違停車輛。根據西安交警通報，開具的違法停車告知單張貼在主駕車門與後座車門之間，交警便離開了。

就在交警離開後不久，上午10時43分，有市民發現了張師傅，隨即撥打了急救電話120。120救護車到達現場後確認司機死亡，隨後市民立刻報警。

同時，報案市民將現場的視頻上傳網路，質疑交警貼違法停車告知單時，未及時發現出租車司機猝死車內的情況。

報導稱，5月3日上午9時許，目前有關部門領導官員已經到家屬家中慰問。而有關善後問題，家屬們認為要等事情調查清楚後，再作商議。

此事件引起各界議論，「車輛違停，但車內有人的情況，交警究竟應該如何執法？」湖北首義律師事務所吳正平律師表示，交警不應該在沒有調查清楚事實的情況下，就進行處罰。即便有違法事實存在，如果駕駛員在場的，應指出其違法行為，並口頭警告，勸其盡快駛離。而不應直接貼條告知，更不能直接罰款。

一名要求匿名的交警表示，在正常情況下，如果要查違停，執法人員應先下車，通過前擋風玻璃或者車側面玻璃，觀察車內是否有人。如果有人，則會敲擊玻璃，提醒車主盡快駕車離開。「這是規定必須要走的一個流程。」他表示。而如果主駕駛座位沒人，副駕駛座位有人，理應詢問司機的位置，並勸解盡快離開。

「在執法過程中，對於車上有沒有人這個事情，是一定要下車去檢查的，必要時還會用執法記錄儀進行全程攝像。」這位匿名交警表示，西安計程車司機車內猝死事件，相關部門在執法的過程中略顯粗糙。

(中時 )