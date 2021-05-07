F.I.R.飛兒樂團為電影《靈語》量身打造主題曲〈將逝之愛〉。（華研提供）

F.I.R.飛兒樂團曾與多部影視作品合作，打造多首膾炙人口的主題曲，繼YouTube點擊突破5700萬《鬥魚》電影主題曲〈星火〉後，再度受邀為5／12將盛大上映靈異懸疑驚悚電影《靈語》量身打造電影主題曲〈將逝之愛〉，以電影角色的視角為創作靈感，唱出面對失去摯愛的不捨、痛苦卻又必須學著釋然的種種心境轉折，從娓娓道來到濃烈高亢最後溫暖收尾，蕩氣迴腸，一氣呵成完美貼合電影人物心境。

F.I.R.陳建寧分享了當時錄音的「靈語」小插曲，因為疫情的關係，主唱韓睿人在北京需透過連線的方式與台北進行二地同步錄音，奇怪的是每每錄到「把痛解開」這一句歌詞的時候，總是隱約聽到一個非常高頻的女生聲音，原本以為是韓睿耳機太大聲串音干擾造成的技術問題，詢問後才發現，韓睿根本已經離開錄音室，當下同事完全毛骨悚然全都嚇壞了。雖然錄音師隨後以專業角度解釋可能是訊號延遲才造成的現象，但因為聲音頻率真的非常高，很像是小女孩的聲音，不得不聯想到電影劇情，直呼真是難忘的一次經驗。陳建寧表示收到《靈語》劇本的時候，適逢父親二度中風，狀況一度十分危急，所以，更能感同身受電影角色對於可能要面對失去親情摯愛那種百般牽掛、焦急煎熬，而一但失去還要學著放下的心情，希望〈將逝之愛〉這首歌能撫慰大家面對失去摯愛時的傷痛，珍惜把握與所愛之人的相處時光。

適逢母親節將至，陳建寧和阿沁計畫和家人好好吃頓飯相聚在一起，因爲即將展開下半年的發片及巡演宣傳工作，一定要好好把握和家人相處的時間。建寧老師今年特別準備了最精細的全身健檢送給媽媽當禮物，這幾年爸爸生病讓他深刻體會到健康才是最棒的福氣，也感恩的表示自己媽媽是音樂老師，今天能在音樂上的成就都歸功於幼年時期她親自教導鋼琴、樂理...每天規定我要練琴3小時以上，雖然小時候覺得苦不堪言，但長大後才發覺奠定了很好的音樂基礎，雖然媽媽已70多歲，30年來都還活躍於台北市婦女合唱團，每年都還在國家音樂廳表演，常看她到現在還在學拉丁歌、義大利歌劇、日文歌...表演時都背譜，真的是活到老學到老，所以，我每次有作品也第一時間讓她聽一聽給意見，媽媽真的是他音樂上最好的老師。

阿沁則感念媽媽怕打擾到他對他的暖心互動，因為媽媽是老師會早起床批改學生作業，經常，一早4、5點，就會收到媽媽發來健康、身體保養、理財、人際關係等對我有幫助的各種訊息包或是一些關心小叮嚀的問候，雖然現在比較少時間回家，但每次收到媽媽的訊息真的覺得很窩心。韓睿今年的母親節剛好在外地工作沒辦法回家陪媽媽過節，特別先準備了一個自己手工做的禮物送給媽媽。也糗提自己讀書時，有一次老師讓我們幫媽媽做飯當作母親節禮物，當時特別逞強，覺得自己肯定行，結果切菜的時候就切到了自己的手，母親節沒能即時過節，卻在診所度過的難忘母親節。F.I.R.全新專輯正如火如荼準備中，面對即將展開的宣傳期與巡演。三人努力調整狀態，透過健康飲食與規律運動讓自己保持最佳狀態。

(中時 )