鄭人碩與楊丞琳完美演出失蹤兒童父母的心碎與焦慮。（甲上提供）

吳可熙入戲救愛女，詮釋深刻母女情。（甲上提供）

國片《靈語》7日搶先在母親節前夕曝光最新幕後花絮「親情篇」，片中愛女失蹤的鄭人碩、楊丞琳和吳可熙動人演出為人父母的心碎與焦慮，不但吳可熙在片中為救愛女徒手挖沙，太過入戲導致滿手傷痕，而楊丞琳為了進入角色，更遊走崩潰與理智之間。

吳可熙在片中一場救女兒的戲中，邊哭喊邊徒手挖沙，挖到滿身大汗，直到喊卡才發現她太過入戲挖到滿手是傷，劇組人員趕緊為她處理傷口，而她戲中的弟弟是元介為了救人竟用手腕敲玻璃，下戲後才發覺手腕掛彩，兩人堪稱是「拚命姊弟」。

此外，楊丞琳在片中飾演女兒失蹤一年的心碎媽媽，不但為戲寫了大篇的角色自傳，在描繪角色背景時甚至邊寫邊落淚，她透露在拍攝期間有跟媽媽聊天說：「平常在家躺在沙發上吃零食，看起來很放鬆，但回到劇組就必須呈現角色的黑暗狀態，在拿捏情緒上其實很難。」她的角色必須遊走在崩潰與理智之間，也激發楊丞琳精湛的演技實力。

該片也找來樂團F.I.R.操刀打造的電影主題曲《逝去之愛》官方音源也已全數位音樂平台上線，MV則將於今晚6點於華研國際官方YouTube 頻道首映。

(中時 )