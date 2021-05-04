民進黨台北市黨部前評委趙映光之子趙介佑涉毒遭羈押，其黑歷史連環爆，更牽扯多名綠營政要，近日被翻出與內政部長徐國勇合照，但徐國勇表示他不認識趙介佑。國民黨立院黨團3日晚則在臉書PO出28秒影片爆料，徐國勇與國策顧問黃承國、趙映光同桌聚餐影片，媒體人韋安直言，經過他第一手查證，徐2004年選立委時，就認識趙介佑的爺爺趙文寛，他説不認識趙介佑，但沒說過不認識他的爺爺和爸爸。

徐國勇，說清楚，很難嗎？ 內政部長徐國勇 你說，跟趙映光、黃承國同桌吃飯，是真的不熟嗎？ 說清楚，很難嗎？ #民進黨國策顧問黃承國 #民進黨台北市議員劉燿仁 #民進黨台北市議員張茂楠 #內政部長徐國勇 #民進黨中央發言人顏若芳 #民進黨前評召周志賢 #民進黨前評委召集人趙映光（抽煙者） 掌鏡 #前民進黨台北市黨部主委黃慶林 #新靚點花園飯店 由國民黨立法院黨團發佈於 2021年5月3日 星期一

國民黨立院黨團臉書透露，該短片是在台北市「新靚點花園飯店」舉行的餐敘，同桌成員包括民進黨國策顧問黃承國、民進黨台北市議員劉燿仁、民進黨台北市議員張茂楠、內政部長徐國勇、民進黨中央發言人顏若芳、民進黨前評召周志賢、民進黨前評委召集人趙映光（趙介佑父親），掌鏡的則是前民進黨台北市黨部主委黃慶林。

韋安4日在臉書表示，經過他第一手查證，徐2004年選立委時，認識趙介佑的爺爺趙文寛，而因為爸爸趙映光擔任民進黨北市評委，所以在黨部活動中，也有認識。韋安說，也因為台灣就這麼大，藍綠隔兩層，到最後不是親戚，就是連襟、校友，誰和誰都有點關係。

韋安接著說，他覺得更重要的是。這件事本就是民進黨市黨部主委之爭引發的大亂鬥，後面還各種亂七八糟的料，丟給國民黨來爆。且徐國勇説不認識這次惹禍的「事主趙介佑」，但沒說過不認識他的爺爺和爸爸。

徐國勇3日晚間於臉書發文表示，有所謂的爆料，故意扭曲，將趙映光寫成「趙家族」，然後又將自己過去宣稱不認識趙介佑，扭曲成為他不認識趙映光，再以黨部餐會照片做不正當聯結，説和趙映光同桌吃飯云云，他要嚴正駁斥此種惡意爆料的行為。

韋安臉書。

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有所謂的爆料，刊登我與黃承國、趙映光等人用餐畫面，並刻意扭曲我受訪原意。 我多次於媒體採訪時說明，我在93年立委選舉時認識趙文寬，即趙映光的父親、趙介佑祖父。後來趙映光擔任民進黨北市黨部評委，我因黨部活動也認識趙映光。 但我並不認識涉及販... 由徐國勇發佈於 2021年5月3日 星期一

(中時新聞網)