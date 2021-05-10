近幾個月，蘇貞昌接連捲入萊豬、三接等爭議，用人又因丁怡銘引來大幅爭議。而現在眼看8月民進黨四項公投（萊豬、公投綁大選、藻礁與核四）中有三項不利，蘇貞昌屆時會否會因公投失利下台，已成為政壇討論話題。

然而，蘇貞昌聲望下滑卻是事實，但局勢真有差到他快要被換的程度嗎？假若公投真的慘敗，他就一定會走嗎？

討論蘇貞昌的未來，我們需要用更全面立體的方式來剖析坊間的民調，特別是把他的民調拿來與過去的民進黨行政院長做比較。本文選擇2018年4月作為基準點，把他拿來與2021年4月相比，選擇的民調同為美麗島電子報國政民調。

之所以選擇2018年4月，主要有三個理由。第一個理由是因為這是同個月份，政府施政面臨的挑戰較為類似，比方立院都剛開始開會約兩個月。第二個理由是這兩個時間點，都是院長剛經歷過政治風波（賴清德是一例一休二度修法，蘇貞昌是萊豬），較有可比性。

第三個理由是2018年4月賴清德跌至滿意度僅略高於不滿意度的狀態，而不過半年多後，民進黨就遭遇2018年地方選舉慘敗。若蘇貞昌民調有出現類似態樣，則我們可合理判斷，8月四項公投與2022年地方選舉，民進黨也可能同樣滑鐵盧。

翻開數據看，2018年4月賴滿意度42.3％，不滿意度41.1％，滿意度僅略高1.2％。而2021年4月蘇滿意度48.7％，46.1％，滿意度略高2.6%。從滿意度看來，兩人的處境是非常類似的，就是社會評價兩極化，中間選民逐漸遠離（蘇中立/選人不選黨族群滿意度落後不滿意度5.2％），隱約開始有了「拖累黨的潛能」。

而翻開信任度，蘇更是成績不如賴。2021年4月蘇信任度48.7％，不信任度47.3％，信任度僅高出不信任度1.4％。2018年4月賴信任度54.3％，不信任度35.3％，信任度高出不信任度19％。兩人表現落差甚大。也就是說，2018年4月時，人民只是不滿意賴清德，但還是信任、喜歡這位院長的，但蘇貞昌卻不是。

再舉一個例證，同為美麗島電子報國政民調結果，2018年4月國人對經濟正面評價僅10.4%，對蔡總統信任度35.3%，對民進黨好感度30.7%，這三個指標在2021年4月是44.4％、57.0%、47.3%。蘇貞昌面臨的外在環境較之賴清德好不知道多少，卻得出了一個與賴差不多，甚至更差的成績。蘇貞昌表現真的可用「差」字來形容了。

或許蔡英文與民進黨支持度還是高的，但蘇貞昌絕對不是。或許表面上看，蘇48.7%的滿意度還是很漂亮，但成績是比2018年4月的賴清德來得差的。

進一步我們就要思考，2018年4月蔡英文、賴清德、民進黨三個主體，民調都難看，最後2018年底地方選舉民進黨慘敗。而2021年4月僅只是蘇民調不甚理想，蔡英文與黨都還是亮眼，那這又會對8月的四項公投，與2022年地方選舉產生何種影響？

離現在最近的是8月的四項公投，無論從各種常理來推斷，一個不信任度快要超過信任度的閣揆，對於扭轉社會重大議題風向的能力是極其有限的。而以蔡英文自我保護，不輕易站在第一線的性格，她也絕對不會消耗自己政治資本去極力捍衛公投案，特別是護萊豬進口這種社會壓倒性反對的案件，因此可以得見，8月公投民進黨凶多吉少，至少反萊豬公投這一項，通過機率應是極高。

再來就要問，公投失利，蘇會跟著下台嗎？坊間大部分預測都說公投過，蘇必定走人，但筆者並不這麼認為。

去年下半年的萊豬爭議，被消耗的僅蘇一人，蔡並未有太多下滑。民意對民進黨及國內經濟的評價，也都還停留在高點。蔡英文現在的高民調是靠芒果乾及疫情這些跨國因素造就的，四項公投都是內政議題，對她「個人」影響恐也有限，在這種情況下，蔡英文是否會換掉蘇貞昌這種這麼能「吸仇恨值」，讓大眾不把究責對象放在總統身上的閣揆，還需觀察。

一句話，這條煞車皮，說不定蔡總統會認為還有可利用價值，即便公投輸了也還是這樣想。

（作者為網路媒體工作者）

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