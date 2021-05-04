大陸今年「五一」小長假期間，因防疫形勢穩定、疫苗接種率提高，加上春節沒回鄉，全大陸客流量預計將達2.5億人次，雖然已做足心理準備，仍然發生2日湖北荊州某景區排隊入園，要從早上7點排到11點；安徽六安金寨天堂寨遊客超過交通運輸承載能力，萬人徒步下山，集體抗議要求退票情事，陸媒4日分析，應反思限流機制是否合理，有無改進空間。督促各景區切實落實限流措施，兼顧好疫情防控和遊客體驗。

《北京青年報》報導，大陸《旅遊法》規定：景區接待旅遊者不得超過景區主管部門核定的最大承載量。景區應當制定和實施旅遊者流量控制方案，並可以採取門票預約等方式，對景區接待旅遊者的數量進行控制。

報導稱，新冠疫情發生以來，有關部門更是三令五申，要求景區做好預約和分流工作。4月28日，文化和旅遊部召開電視電話會議，部署「五一」假期旅遊出行疫情防控工作，要求各地景區景點「五一」期間要嚴格落實「限量、預約、錯峰」的要求，根據自身承載能力和當地疫情防控指揮機構要求，合理確定、嚴格執行「限量」要求，控制好接待遊客數量，並全面實施門票預約制度。

報導分析，然而，從一些風景區人多到遊客喊退票來看，風景區的實際執行情況不免引發質疑。除了為遊客辦理退票外，風景區更要自我反思，限流機制是否合理，預約制度有無改進空間？判斷風景區的最大承載量，不能單看風景區能夠容納多少人，更要綜合考慮接待能力，包括遊樂設施的周轉率、接駁車輛的承載量等。只要有一項指標偏低，風景區的限量就要相應下調。

分析認為，門票預約，同樣是一門學問。一些風景區實行的預約制度是以天為單位，沒有細分到具體時段。雖然從全天來看，遊客總量並沒有超過規定人數，但在某個時段卻可能出現紮堆現象，導致瞬間客流量超過規定峰值。相比之下，實行分時預約，有助於提高預約的精細化水準，引導廣大遊客有序出行。

報導指出，針對「五一」小長假前兩日各地熱門景區遊客量較大，部分地區存在景區出入口、核心遊覽點等區域遊客較多等問題，文化和旅遊部5月3日再次強調景區落實「限量、預約、錯峰」要求，做好遊客遠端分流和現場疏導工作，多管道提前公布旅遊景區預約和流量資訊。

報導建議，各地有關部門應加強指導監督，督促景區切實落實限流措施，兼顧好疫情防控和遊客體驗。對於貪圖經濟利益，故意超售門票，疏導分流不力的景區，應依照《旅遊法》相關規定責令整改，情節嚴重的，責令停業整頓。

(中時 )