本土疫情連環爆，指揮官陳時中今宣布北北桃3縣市醫院、長照機構今天起到5月17日禁止探病，陪病者限1人，防疫退回到去年四月多的加強版措施。

對於今天宣布北北桃的醫院與長照機構，即起停止探病到5月17日，是否代表社區也要觀察到該日期才安全？陳時中坦言，目前來說我們研判起碼要觀察到5月17日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這個日期是從目前最後一案被隔離的日期加上14天來計算，也就是今天公布的案1153華航機師。

若之後又有確診者，是否日期要再往後？陳時中表示，要看跟社區接觸的情況，如果都已經有隔離，就不會再增加日期。

因應國內近期發生數名本土COVID-19確診病例，其於可傳染期之活動足跡及相關接觸之不特定人士多分布於北北桃地區，為減少疾病傳播及感染風險，中央流行疫情指揮中心今(4)日宣布，調整醫療院所及長照機構門禁及人員管制措施，北北桃地區所轄醫院與長照機構即日起至2021年5月17日止，除例外情形，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名。

(中時新聞網)