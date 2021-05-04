新北市美國籍新住民湯姆（化名）今年初與台籍妻子返回台灣，未料卻因長期積勞，健康出狀況，無力負擔醫藥費和照顧剛出生的女兒，湯姆與妻子補辦結婚登記時偶然向戶政人員透露，為救助湯姆一家的狀況，戶政人員立即協助他們取得「愛心大平台」補助，成功為湯姆家解決燃眉之急。

三峽戶政所表示，湯姆在日本教授美語時，與妻子相識，並在今年3月產下一女，未料某日卻因身體不適出血緊急就醫，一家人經濟陷入困頓，湯姆除了需要照顧女兒，也為孩子的未來擔憂，病況一度惡化。

湯姆與妻子到三峽戶政補辦結婚登記時，向戶政人員透露，因為自己無法加入健保，須自行負擔龐大醫療費用，對舉家搬遷的一家是一大負擔，對此戶政人員也立即告知湯姆新北市有協助新住民醫療補助的「新北市愛心大平台新住民關懷計畫」，協助他準備就醫證明文件申請，並在4月初順利獲得補助。

三峽戶政所表示，新北市愛心大平台新住民關懷計畫自109年1月1日開始辦理，只要居住於新北市之新住民，結婚後首次入境6個月尚未加入全民健保前，因意外或罹病，須自行負擔醫療費用者，可到本市任一戶政事務所辦理醫療補助以減輕經濟負擔，新住民可自醫療補助原因發生後或醫療費用單據開立後二個月內提出申請，並由本市受理戶政事務所辦理審核及撥付事宜。

(中時 )