根據印度政府最新統計，又多了35.7萬名印度人新染疫。因此，印度得到新冠病毒的總病例，4日已正式突破兩千萬新關卡。

雖然，印度每日新染疫者從1日以來，就漸現稍減跡象，像是三天前曾有超過40萬位，並刷新全球單日最高紀錄。2日就減至392,488例，3日再滑落到368,147位。不過，很多印度醫院，現在還是面臨著，醫用氧氣量嚴重不足的問題。

印度政府表示，4日新染疫數為357,229例，感染到新冠病毒的印度人總數，更高達2,028萬例。同時，還要加上3,449位命喪新冠病毒，死亡總數也達222,408人。

在每天有這麼多新染疫的病人被推進醫院同時，印度的醫療體系早就不堪負荷，時時刻刻都像是走在隨時瓦解的鋼索上。樣樣缺的印度醫院，幾乎什麼都不夠用，像是病床，醫用氧氣裝置，治療新冠肺炎藥物如瑞德西韋(Remdesivir)等。所以，全球許多國家正將大批醫療物資送往印度當地。

全印度各地，因為吸不到醫用氧氣而喪命的消息比比皆是。尤其疫情頗為嚴重的首都新德里，治病用氧氣已經缺到，就算是送再多過去也不嫌多。

上周，印度開始為18歲以上的所有民眾接種新冠疫苗，但由於許多印度地區都嚴重缺少新冠疫苗可供施打，因此這個堪稱全球最大群體免疫既定時程，勢必又要向後推遲。

根據統計，印度迄今已使用1.58億劑新冠疫苗。

(時報資訊)