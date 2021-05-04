國民黨立委鄭麗文與國策顧問黃承國隔空在臉書上開嗆，鄭麗文指黃承國黑道背景，黃承國則嗆鄭背叛民進黨投靠國民黨，鄭麗文昨天嗆民進黨整形整到媽都認不出來。鄭今天則表示，自己已經跟立法院隨扈自保，呼籲黃承國效法「周處除三害」，自己退出民進黨，辭掉國策顧問。

鄭麗文今天表示，其實大家都知道，民進黨早已被黑道把持，「甚至都進到總統府當國策顧問了」，民進黨至今竟然還在扯謊欺騙民眾，為黑道洗白，百姓真的這麼好騙嗎？ 連蔡英文總統都不敢處理的黃承國，吳怡農真的敢處理嗎？

民進黨台北市黨部主委吳怡農公開宣示要「向黑道宣戰」，鄭麗文也反酸，「吳怡農就是一個花瓶，他的肌肉也都是練假的，對抗黑勢力，連我都比他有肌肉！」

對於黃承國在臉書上說，「難道社會不是更應該鼓勵大家反省向上，讓社會更良善嗎？」，鄭麗文呼籲黃承國，請黃承國自己辭去國策顧問一職、自行退出民進黨，率先發揮「周處除三害」的勵志精神，造福民進黨吧。

鄭麗文也透露，她被黃承國公開點名嗆聲後，國民黨團總召及黨團的同仁們都非常擔心她的安危，於是在眾人的堅持下，她申請了立法院的隨扈，保護自己的人身安全。

嗆吳怡農向黑道宣戰「先處理黃承國」 鄭麗文國台語雙聲道酸：我笑你不敢！

(中時 )