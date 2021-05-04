晶圓代工廠聯電4日公告，就2019年遭美國購買聯電美國存託憑證(ADR)等人，以違反美國1934年證券交易法及Rule 10b-5為由，提起集體訴訟一案，美國紐約南區聯邦地方法院已核准和解，聯電公告支付300萬美元和解金，並認列在去年財報，對財務業務無重大影響。

先前美國司法部在美依相關美國法律起訴聯電，衍生原告Kevin D. Meyer於2019年9月與其他購買聯電美國存託憑證等人，在美國紐約南區聯邦地方法院，對聯電及若干高階經理人，以聯電違反美國1934年證券交易法、及規範內部人交易的主要條文Rule 10b-5等為由提起集體訴訟。

聯電公告表示，去年已與原告等人達成和解，並在帳上提前估列和解金，美國紐約南區聯邦地方法院於美東時間5月3日核准公司與原告Kevin D. Meyer等人間的集體訴訟和解協議。

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