華航機師感染風暴持續擴大，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2個案，但目前感染源不明，引起北市民眾擔憂。對此，台北市長柯文哲臉書表示，目前恐已進入第一級社區感染，尤其許多活動範圍分布北北桃地區，市民若曾到過確診者足跡，務必做好自主健康管理。

柯文哲在臉書上表示，因應近期新增多起本土新冠確診病例，活動大多分布於北北桃地區，請北市民留意確診者足跡，若曾到過相同地點，從現在開始務必做好自主健康管理，5月12日前如果出現症狀，應佩戴醫用口罩，請儘速、就近到指定社區採檢院所就醫，不要搭乘大眾運輸，請大家務必配合。

柯文哲指出，為了減少疾病傳播及感染風險，疫情指揮中心也宣布調整醫療院所及長照機構門禁及人員管制措施，而北北桃地區所轄醫院與長照機構，從5月4起開始直到5月17日，除有例外，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名。「疫情升溫了！恐怕已經進入第一級社區感染，彼此提醒、防疫不懈怠！」

(中時 )