主要客戶拉貨力道增強，並加速開發多款新材料及技術應用升級之印表機/事務機新機種以搶食市佔率，加上大陸立訊集團-宣德(5457)入股後，積極跨入3C領域擴大產品線，塑膠射出廠-台翰(1336)預估，今年營運將逐季攀升至第3季。

台翰第1季營運受到淡季、客戶端因上游電子原物料缺料造成拉貨力道減緩及越南廠區因疫情短暫停工等因素影響，第1季合併營收為3.8億元，營業淨利為1126萬元，稅後盈餘為498萬元，每股盈餘為0.06元。

台翰今年第1季來自模具、塑膠射出營收比重分別為5.1%、94.9%，其中塑膠射出成形的部分，雖因印表機/事務機產業面臨部份電子原料零組件供應短缺的問題，致使客戶對於台翰旗下塑膠射出成形的拉貨力道減緩，但在各項費用支出嚴控、內部管理、產能效率得宜下，第一季整體毛利率、營業利益率仍站穩16%、3%的水準。

宣德於去年12月27日取得台翰約19.47%股權，之後宣德再增加持股至目前約23%，台翰亦在3月12日公告宣德董事長蔡鎮隆、宣德科技董事張誌仁及立訊精密工業行銷業務總一處高級經理李嘉和出任公司法人董事，宣德正式介入台翰營運；在宣德介入台翰營運後，台翰逐步擴大產品線，目前已陸續切入3C領域產品，可望成為公司營運新動能。

台翰4月合併營收為1.87億元，較上月營收1.23億元成長51.9%、較去年同月成長98.58%，創近半年單月營收新高；台翰表示，隨著主要客戶的拉貨力道驅動公司產能稼動率逐步提高，且主要印表機/事務機客戶也加速開發多款新材料及技術應用升級之新機種，以搶食市場份額，按照台翰目前與主要客戶的生產排程來看，預計新產品將於今年第3季有望開始試量產，台翰亦隨著產業上游原料缺貨緩解，且新品生產學習曲線提升，並對整體營運帶來正面的挹注。

(時報資訊)