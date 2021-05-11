AOI大廠由田新技（3455）11日公布2021年第一季財報，延續去年下半年的成長態勢，營業利益達0.33億元、每股盈餘0.68元，和去年第一季相比顯著上揚、創下同期歷史次高。

在營收方面，由田第一季營收4.36億元，亦為歷年同期第三高，毛利率則維持在43％，公司整體獲利能力呈現穩定成長。傳統第一季通常為設備業營收淡季，由田首季營收亮眼、呈現淡季不淡，法人預估在市場拉貨動能逐漸轉強下，由田全年營收樂觀可期。

由田4月合併營收1.89億元、年增75.83％，2021年1～4月累計營收則達到6.25億元，與去年同期相較也大幅增加77.54％，2021年單月營收呈現逐月攀升走勢。

由田歷年主要營收來自於PCB及顯示器，公司近年持續進行產品線廣化與公司體質調整，同時看好5G、物聯網、人工智慧等新興技術應用的發展，已提前布局半導體、高階PCB、Mini Led等檢測領域，多項新產品陸續通過客戶驗證。其中半導體布局效益將於下半年發酵，伴隨載板、PCB、COF等需求暢旺，預估全年非面板營收占比將顯著提高至五成以上，有助於拉升整體營收及毛利率表現。

由田表示，目前各產業客戶普遍看好市場需求旺盛，預期帶動檢測設備追加訂單不斷，在載板方面，判斷仍存在供貨缺口，將配合客戶開發高精密檢測設備，可全面對應客戶的增產需求。於半導體方面已推出半導體封裝RDL檢測設備，以因應兩岸封裝產業市況暢旺。在面板方面則看好產業供需調整、相關顯示器出貨暢旺，將聚焦在新機拉貨與升級改造等商機。展望2021全年營運，以目前由田所掌握的訂單、出貨時程來看，預估可望維持亮眼的業績表現。

(工商 )