陶瓷基板廠商九豪（6127）公布第一季財報，在需求強勁、價格調漲之下，睽違十季，九豪首季繳出獲利財報，順利擺脫赤字，每股稅後純益0.09元。

儘管財報轉虧為盈，不過九豪11日股價無法自外於大盤恐慌性賣壓，重挫至跌停板，以每股27元收盤。

根據九豪公布的財報，今年第一季營收達2.42億元，毛利率、營益率與前一季度、去年同期均呈現雙率雙升，本業獲利率相較於去年的營損，不僅轉盈，也大幅成長15.44個百分點，全季歸屬母公司淨利達926.7萬元，睽違十季，順利轉虧為盈，每股稅後純益0.09元。

九豪4月營收達8,390萬元，月減7.38％、年增23.5％，累計前4月營收達3.25億元，較前一年度大增29.3％，法人預期，九豪4月仍維持獲利，整體第二季訂單能見度仍在，第二季可望連續第二季繳獲利財報。

九豪目前有70％營收來自於晶片電阻用陶瓷基板，與陸資廠潮州三環位居全球前二大供應商，惟公司近二年積極轉型，耕耘ZTA、ALN基板，ZTA主要用於電動車熱交換器，ALN基板從4月開始交貨，應用於CIS模組封裝載板，兩大應用目前均以日商丸和為主要供應商。

晶片電阻供應鏈第一季因終端需求強勁、全球第二大晶片電阻廠產量不穩之下，普遍繳出亮麗財報，除了九豪轉虧為盈之外，晶片電阻廠大毅（2478）、光頡（3624）第一季EPS分別達1.75元、0.72元，分別寫下歷史第三高、九季新高紀錄，但是亮麗財報不敵龐大賣壓，在疫情擴大的恐慌性殺盤之下，股價均重挫4～5％。

(工商 )