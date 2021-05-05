美國總統拜登周二宣布新的防疫目標，將在7月4日國慶日假期之前，讓70%的美國成年人至少接種過一劑新冠肺炎疫苗。他並表示，一旦獲准，政府將盡快為12至15歲人群接種疫苗。

拜登總統將對抗新冠狀病毒大流行作為其施政的首要任務，此前他已宣布將7月4日作為美國人能小規模群聚慶祝獨立紀念日的目標日期，以及美國能重返正常生活的號誌。

拜登並表示，接下來其政府將設法讓更多農村地區接種疫苖。

拜登周二在白宮記者會上宣布他的新目標時表示：「現在我們擁有足夠的疫苗供應，我們將全力說服更多美國人出來接種疫苗。如果我們能成功推動疫苖接種，那麼美國人將朝著恢復正常生活邁出重要的一步」。

拜登宣布的新目標亦包括，在7月4日以前，讓美國1.6億成年人完成疫苗接種。美國政府官員表示，目前美國已有1.05億人完成新冠肺炎疫苖接種，超過56%的美國成年人、約1.47億人，已至少注射了一劑疫苗。

美國政府正致力於說服那些對疫苖接種猶豫不決的人，包括前總統川普的支持者和一些年輕世代的成年人。拜登表示，有很多年輕人，尤其是那些20和30多歲的年輕人，他們認為自己不需要疫苖，但我要非常清楚告訴各位，您確實需要接種疫苗。

拜登的新目標將使全美約一半的總人口在7月初就接種過疫苗。

此外，拜登明確表示，一旦獲得美國食藥管理局（FDA）授權，其政府將加快對12至15歲人群的疫苗接種計畫。目前美國開放16歲以上人群接種疫苖。

拜登表示：「我希望美國父母知道，一旦宣布這項消息，我們已準備好立即採取行動。只要獲得FDA批准，全美2萬家藥局將作為疫苗接種的地點」。

(時報資訊)