台灣疫情加溫，離島澎湖防疫升級，11日澎湖縣政府防疫會議宣布配合防疫規定，暫停6月8日前澎湖國際海上花火節活動，剩餘場次視疫情狀況，延至6月8日後舉行，另端午節龍舟賽、社區關懷據點老人共餐等活動都停辦。

台灣出現感染源不明本土確診案例，全國防疫拉警報，國內旅遊離島澎湖觀光恐受當其衝，縣府號召地方旅遊業者共體時艱。

防疫會議中，旅遊處表示，已事先徵詢在地旅遊業者意見，多數支持防疫優先，觀光是永續的，認同花火節延至6月8日後再續辦理。

教育處表示，未來學校將配合中央政策停辦室外500人以上、室內100人以上活動，全縣各級學校提升防疫，原定6月14日端午節划龍舟競賽取消辦理。

民政處表示，已通知有申請辦理活動的村里、廟宇，配合中央防疫規定。舉辦餐會活動改為外帶。

社會處表示，老人共餐12日起停止，由長者自行攜帶餐具打菜攜回；關懷據點的慶生及社區端午活動停止辦理；托育中心、育嬰中心加強人員管制及衛生管理，一切依最高規格辦理，老人長照機構暫停訪視。

建設處表示，將要求八大行業落實防疫規定，聯合稽查小組加強要求八大行業落實實名制、梅花座等規定。

農漁局表示，將加強宣導船員出海禁止和外國人士接觸，並要求船員做好防疫措施。

文化局表示，演藝廳室內表演活動如果無法採梅花座、固定座位、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食等措施，將協調主辦單位取消或延後。

澎湖縣政府表示，本土疫情升溫，中央疫情指揮中心宣布提升疫情警戒至第二級，原則停辦室外500人以上、室內100人以上之集會活動，所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩，使用隔板，並落實實聯制、體溫量測、消毒人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

(中時 )