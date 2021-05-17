新冠肺炎疫情嚴峻，內政部役政署經與國防部協調，5月份常備役、補充役男暫停入營，至於6月份以後各梯次入營時間，則視疫情狀況調整。民政局長吳世瑋17日指出，全國防疫措施持續滾動檢討，疫男須留意役政單位通知，以免影響自身權益。

吳世瑋表示，顧及役男健康與維護訓練安全前提下，原訂5月19日海軍艦艇兵第030梯次、海軍陸戰隊第074梯次，以及5月24日補充兵第383梯次、5月25日陸軍第131梯次停止入營，因應防疫超前佈署，皆停止入營。

台中市5月份各區常備役軍種抽籤作業亦停止辦理；而6月份以後梯次入營時間及抽籤相關作業期程，將視疫情狀況調整。

今年截至5月16日止，台中市常備兵役及補充兵役已徵集共17梯次，逾4500名役男入營，相關徵兵處理作業流程均落實各項防疫作為。

其中，對於入境未滿21日或接觸入境人士最後日起未滿21日者，暫緩徵兵處理；各徵兵處理現場除提供酒精消毒並派員引導，以維持社交安全距離；向役男宣導落實佩戴口罩並配合體溫檢測，體溫超過額溫37度者，停止徵兵檢查及輸送徵集入營。

吳世瑋說，役政單位主動協助辦理延期體檢、徵集等事宜；應徵役男於入營時並應填具自我健康關懷聲明卡，交役政單位審視確認健康情形無虞後再行輸送入營，全力防堵疫情，確保國人的健康及安全。

民政局強調，做好防疫措施，守護市民安全，是市府當前最重要的工作，提醒役男暫待徵集期間減少出入人多擁擠的地方，並做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施，將感染風險降至最低，共同維護身體安全，防堵疫情擴散。

(中時 )