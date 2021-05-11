美國監管機構已授權輝瑞/BioNTech的新冠肺炎疫苗可用於年僅12歲的兒童，並表示他們最快可能在本周四就能開始接種疫苗，在疫苗接種率已大幅放緩之際，藉此擴大該國的防疫接種計畫。

這是美國第一款獲准為12至15歲人群接種的新冠肺炎疫苗。為年輕族群接種疫苖，是讓學生能安全返回校園的重要舉措。美國總統拜登已經要求各州立即向這些青少年提供疫苗。

拜登發表聲明稱這項授權是「我們抗疫之戰的樂觀發展」。他表示，如果你是想保護孩子的父母，或是對接種疫苗感興趣的青少年，那麼今天的決定距離實現這個目標又更邁進了一步。

根據目前的緊急使用授權，美國開放接種新冠疫苖的年齡層已經擴大到16歲。疫苗公司表示，上周他們已經開始申請為16歲以上人群接種疫苖的完整授權。

輝瑞公司疫苗研發部門副總Dr. William Gruber表示，針對青少年的疫苗接種授權，將有助於美國擴大免疫人口，並保護那些尚未完全擺脫重症危脅的年齡層。

疫苖對終結這場大流行病至關重要，但是許多衛生官員擔心當疫苖問題涉及到孩童，某些成年人可能更加猶豫。由於疫苗對兒童發育的長期影響仍然不明，以及因感染該病毒而重病的幼兒人數不多，父母可能會質疑讓子女施打疫苖的利弊得失。

輝瑞與合作夥伴BioNTech在3月時表示，他們發現此款新冠肺炎疫苗產生強大的抗體反應，且對12至15歲人群進行的臨床試驗亦顯示其安全和有效性。此外，輝瑞曾表示，預期將在9月取得2至11歲兒童的疫苗安全性和有效性數據，屆時將申請把該年齡層納入疫苖接種的緊急授權使用。

根據美國CDC的數據，該國目前約有46%的人口已至少接種過一劑新冠疫苗。惟自4月中旬達到每日平均接種超過330萬劑的高峰以來，美國的疫苗接種速度已大幅放緩。CDC的數據顯示，截至5月4日，美國每日平均接種數已經大減逾三分之一，僅剩下一天約210萬劑。

(時報資訊)