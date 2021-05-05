在倫敦出席G7七國集團外長會議的美國國務卿布林肯在接受採訪時說，美國並不試圖要遏制中國，但是美國與盟友必須捍衛基於規則的國際秩序。他說，中國政府正在變得對內越來越壓制、對外越來越咄咄逼人。布林肯說，美中關係包括對立、競爭與合作所有三個層面。

至於台灣問題，布林肯說，美國多年來一直以符合「一個中國」政策、《台灣關係法》、三項公報和六項保證的方式行事，對台灣問題管理得「相當好和相當有效」。如果台海兩岸任何一方試圖通過武力破壞目前存在的現狀，那將是非常嚴重的錯誤。

美國之音報導，布林肯5月4日在倫敦接受了《金融時報》採訪，談到美國的外交策略問題，如何與中國打交道是這段採訪的重點。美國國務院公佈了這段採訪的文字記錄。

布林肯在被問到他今年3月與中國官員在阿拉斯加的交鋒時說，他並沒有看到中國方面有什麼新的方式，而他則向中方表達了美方的立場。

他說：「我們不是試圖要遏制中國或者壓制中國。我們是要維護基於規則的國際秩序，這是我們投資了幾十年的秩序。儘管有各種不完美，但很好地滿足了我們的利益、很好地滿足了世界的利益、也滿足了中國的利益。不管是誰採取行動，將會打亂這個秩序、挑戰這個秩序、試圖破壞它，我們都將挺身而出捍衛它。」

針對北京指責華盛頓干涉中國內政，布林肯反駁：「當中國對我們說，我們所抱怨的事情，不管是新疆以及對維吾爾人的惡劣對待，還是台灣或者西藏或者香港，這些都是內政，跟我們無關。他們完全是錯誤的。比如，在新疆問題上，中國在聯合國簽署了《國際人權宣言》⋯⋯我們對此認真看待。這是基於規則的秩序的一部分。如果你不遵守你的承諾，我們將就此發聲。我們有這樣做的權利。」

在談到台灣問題時，布林肯說，美國多年來一直以符合「一個中國」政策、《台灣關係法》、三項公報和六項保證的方式行事，對台灣問題管理得「相當好和相當有效」。

他接著說：「非常令人不安、非常令人擔心的是，北京似乎在採取不同的方式，採取咄咄逼人的行動。我認為，我們致力於確保台灣有自衛的手段。這項承諾不會消失的。與此同時，我認為，如果任何一方試圖通過武力破壞目前存在的現狀，那將是非常嚴重的錯誤。」

布林肯說，美國在與中國打交道時，要從實力位置出發，包括與盟友和夥伴合作。他說，當各國一道行動時，會更有機會讓中國改變自己的行為。

他說：「世界各地對中國從事的某些行為感到不滿的國家正在走到一起。這樣做有更好的機會。比如說經濟和商務問題。當美國一國就這些問題提出抱怨時，我們只佔世界GDP的百分之25。如果我們與其他有類似不滿的國家密切合作，多數都是民主國家，這可能會佔世界GDP的百分之40、50、60。中國要想忽視就難得多了。」

布林肯承認各國與中國有著複雜的關係，包括經濟往來。「首先，我們不是要求各國選邊。我們認識到各國有複雜的關係，包括與中國的關係，包括經濟關係。問題不是必須切斷或終止這些關係。但是有一定的基本標準。我們認為，這些一定的基本規則是我們所有人都應當遵守的。」

布林肯指出：「特別是在貿易和商務問題上，我們希望看到競優，而不是競次，不管是基本投資標準，還是確保我們關心環境，確保我們保護工人權利，保護知識產權和防範技術盜竊。所有這些事情都要處在前沿與核心，而這與各國跟中國接觸並不背道而馳，但就像我所說的，我們希望看到他們以高標準接觸，而不是低標準。這符合他們的深遠利益。再次要說的是，當各國一道這樣做的時候，北京就更加有可能必須要遵守這些規則，而不是它任意制定的、被證明是競次而不是競優的規則。」

當被問到美中關係現狀是不是進入一種「新冷戰」時，布林肯回答說：「我反對給多數關係貼標籤，包括這個關係，因為它是複雜的⋯⋯不幸的是，我們近年來看到北京政府對內越來越壓制，對外越來越咄咄逼人。而當我看這個關係時，我看到了對立、競爭、合作等三個層面。」

(中時 )