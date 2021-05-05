為鼓勵勞動者提升職業技能，大陸人力資源和社會保障部表示，今年大陸將大力推行職業培訓券的發放和使用。人社部將依托電子社保卡，為符合條件的勞動者發放具有認證結算等功能、同時精準對接培訓資源的電子憑證，計畫全年發券1000萬張，用券100萬張以上。

新華社報導，人社部職業能力建設司司長劉康表示，截至3月末，職業培訓券試點工作已經擴大到全國155個城市。其中，14個省60個城市的職業培訓券已經完成了上線對接。各地累計發券175.7萬張，用券8.4萬張，用券率4.8％，涉及上線管道171個，培訓機構1448個。

據瞭解，人社部此舉主要是為了解決過去參訓勞動者需要資金墊付、培訓品質參差不齊，以及部分地區實名制落實不到位等問題，進一步幫助、鼓勵勞動者提升職業技能。

報導說，下一步，各地人社部門將建立本地區職業技能培訓行動專帳資金調劑使用機制，研究確定職業培訓券的適用機構、適用項目、適用人群、發放規模、有效使用等關鍵要素，做好必要的資訊化化系統建設和改造對接，推動職業培訓券大規模發放使用。

(中時 )