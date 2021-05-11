29歲青年葉俐岑參加勞動部「青年就業旗艦計畫」，順利通過培訓，並獲留用成為高雄捷運司機員。（林宏聰攝）

29歲青年葉俐岑參加勞動部「青年就業旗艦計畫」，順利通過培訓，並獲留用成為高雄捷運司機員。（林宏聰攝）

勞動部「青年就業旗艦計畫」針對缺乏工作經驗或專業技能的青年，由企業規畫工作崗位訓練，採「先僱用、後訓練」模式，快速培育職場即戰力，去年勞動部高屏澎東分署與700家單位推出2300個職缺，其中有非本科系的青年經由「職場導師」帶領，快速熟悉複雜的駕駛程序，順利成為獨當一面的高雄捷運司機員。

29歲青年葉俐岑喜歡旅行，大學畢業後曾赴澳洲、紐西蘭、日本打工，體驗各國文化與學習語言，她說，在各國搭大眾交通工具時，有時也會想像自己是司機，帶著乘客到處玩，回台灣後剛好高雄捷運在招募司機員，儘管非本科系，她仍決定投遞履歷，通過體檢、筆試及面試層層關卡終獲錄取。

葉俐岑說，原本以為只需具備一般開車技術，沒想到捷運發車程序那麼繁雜，且駕駛設備的操作相當困難，受訓時就非常擔心自己無法完成訓練，幸好，高雄捷運公司配合勞動部「青年就業旗艦計畫」，安排職場導師、資深同仁加強新進員工訓練，從基礎的列車結構講解，到進階版駕駛室操作與專業術語練習，加速工作崗位訓練。

捷運司機員必須確保整輛列車的安全，除了列車駕駛、故障排除等知識技能，訓練期間職場導師特別加強學員的心理輔導，以防突發狀況造成司機員心理負擔及生活影響。

經過職場導師指導，葉俐岑成功通過訓練，如今已能獨立駕駛列車，她非常感謝勞動部的「青年就業旗艦計畫」，讓非相關科系的她也能透過「先僱用後訓練」方式，圓夢成為捷運司機員。

勞動部高屏澎東分署長程泰運指出，「青年就業旗艦計畫」針對15至29歲缺乏工作經驗或專業技能的青年，由企業依職務需求規畫3至9個月的工作崗位訓練，先僱用、後訓練，讓職場新手成為企業即戰力，109年度勞動部高屏澎東分署已推出超過2300個職缺，110年度也歡迎有用人需求的企業提出申請，可電話洽詢（07）9587100分機7751-7758，同時歡迎想要進入職場的青年報名參訓，報名網址：https：／／ttms.etraining.gov.tw／eYVTR／YR002。

(中時 )