再四天就是母親節，一零四(3130)旗下104人力銀行分析最近10年超過1,118萬筆資料，職場女力已撐起職場半邊天，不過，全產業及全職缺，女性主管占比皆低於女性員工(非主管職)占比。104人力銀行總經理黃于純指出，雖然女力晉升的玻璃天花板已逐漸變薄，但穿透速度仍顯緩慢，十年來，女主管占比只提高約5個百分點。

全國勞動力人口，女性約532萬人，占44.5％，隨著女性學歷提高、經歷完備、以及性別平權意識抬頭，職場女力升遷是否更順暢？104人力銀行回溯過去十年女力軌跡，分析超過1,118萬筆求職會員資料。女性求職會員「非主管」占比從55.2％升到57.6％，增加2.4個百分點；「基層及中階主管」女性占比從29.5％升到34.5％，增加5個百分點；「高階主管」女性占比從24.4％升到30%、增加5.6個百分點。平均每100位主管，只有30位是女性，比10年前略增5位。

2020年，女性員工占比較高的「柔性產業」：醫療(80％)、文教(73％)、大眾傳播(65％)，女主管超過一半。「柔性職務」：行政/法務(82％)、財會/金融(75％)、行銷/企劃/專案管理(66％)、餐飲/旅遊/美容美髮類(64％)，女主管占比逼近一半。

黃于純指出，差距較大的「柔性職務」是行政/法務類，女性員工占比雖然高達80％，但因工作內容多為行政作業，不容易晉升基層及中階主管。

另外，「陽剛產業」例如電子資訊相關業，女性員工只占40％，女性主管的占比甚至低於20％；「陽剛職缺」例如資訊軟體系統類、研發相關類，女性員工不到20％，女性主管僅約5％。

(時報資訊)