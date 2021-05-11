活潑外向的潘小姐，已在餐飲業服務數年，某天朋友建議她：若這麼喜歡餐飲業應該找1家福利制度完整的公司，才能長久做下去。

於是潘小姐經由人力銀行媒介，進入新加坡商樂天皇朝餐飲集團，服務迄今已超過2年，潘小姐有感公司福利真的很好，像是紅利獎金，就讓人覺得公司很有誠意，身為外場服務人員，在以前待過的餐廳服務，每個月頂多只有幾百元的獎金。但在樂天皇朝服務，1個月獎金平均會有3000元，而且，升遷透明，大約每3個月到半年就會有1次考核機會。主管會針對你做得好的部分鼓勵，需要改善的點也會提出具體說明，若通過考核就能加薪或升遷，這讓員工看得到未來發展性。

此外，公司不惜花重本，送同仁前往新加坡總公司做異地學習，無奈打從去年起，受疫情衝擊，公司只能暫緩出國取經規劃。潘小姐一再強調「公司福利真的好！在疫情肆虐下，我只想求穩定沒有轉職打算，盼疫情早日平息，才能機會飛到海外學習。」

也因為公司福利好，又參與1111人力銀行舉辦的幸福企業票選活動，身為幸福的員工一定要相挺，沒想到上線投票竟然抽中1萬元，「選對公司，真的讓我好運連連。」

(中時新聞網)