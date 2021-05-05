北市警方日前偵辦1起投資詐騙集團，逮捕3名取款車手，陸續通知10餘個被害民眾到案確認，日前傳喚名為「劉口水XXX鮭魚王」的民眾到案，引起警方好奇，劉男在應訊、簽名時表情尷尬，表示當初湊熱鬧也去改名吃壽司，因為一時忙碌來不及改回來，也強調最近就會去換名字，不然有點不方便。警方私下表示，劉可能是北市第一個改名鮭魚而留下紀錄的被害人。

萬華警方日前獲報，網路上有不法集團打著投資比特幣的名義，亂槍打鳥與民眾加好友、攀談，再以每月獲利30％為由，吸引民眾匯款投資，但錢只要一匯入，歹徒便會失聯、封鎖，初查有20多人受害，被騙金額超過100多萬。

警方經連月追查，上月底在北市中山區循線逮捕吳姓、張姓及紀姓3名取款車手，起獲提款卡、手機等證物，為取證陸續傳喚被騙民眾說明，其中「劉口水XXX鮭魚王」被騙了10萬，日前也前往警局應訊。

據了解，24歲劉男被騙報案時，名字還是普通正常的名字，但警方逮捕車手，進行移送作業時，劉已經去改成鮭魚，因此相關資料上，劉男已變成「劉口水XXX鮭魚王」，讓他簽名時有些尷尬，表示自己當初為參加壽司活動改名，但吃完後因忙碌沒改回來，沒想到會用這個名字應訊，強調最近會趕快改回，不然這個名字確實有點麻煩。

(中時 )