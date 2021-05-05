瑞昱(2379)今(5)日舉辦法人說明會，首季每股大賺5.98元，續創新高，展望第二季，瑞昱看好各產品線動能依舊，副總經理黃依瑋甚至表示，「看好到明年前半年都會維持這樣的需求強度」，只是產能不足問題未解，瑞昱對第二季營運展望「審慎正向」。

瑞昱首季財報持續亮眼，第一季營收233.4億元，季增加5.68%、年增加46.5%，稅後盈餘達30.54億元，季增加16.36%、年增加87.27%，每股稅後獲利為5.98元，續創單季獲利新高；瑞昱第一季毛利率達44.78%，季增加1.77個百分點、年增加2.56個百分點，創9季以來新高，主要受益於產品組合，第一季瑞昱週轉天數為66天 相較去年第四季61天微幅上升，主要是來自長短料造成半成品的增加；另外，在新台幣強勢升值下，瑞昱單季仍有業外貢獻約1.9億元。

副總經理黃依瑋表示，展望第二季，市場需求持續強勁，甚至看好到明年前半年都會維持這樣的需求強度，只是半導體供應鏈不足問題依舊，瑞昱對第二季營運展望「審慎正向」。

黃依瑋表示，以瑞昱第二季各產品線來看，乙太網路雖產能依舊供應不足，但市場強勁，主要來自訂單增加以及產品組合的提升，多以2.5G、PC、監控用IP Cam等較高端產品；交換器需求持續強勁，仍向上提升，供應鏈還是關鍵；WiFi產品上，包括PC、AP Router、IoT、電視等各種需求都很強勁；WiFi產品部分，看好WiFi6滲透率持續增加，今年滲透率上看30%，WiFi6相較WiFi5有兩倍價差，WiFi6E則預計在年底送樣，但現在因為供應吃緊，有時候客戶會遷就選擇WiFi5等較容易取得的產品；藍芽產品上，瑞昱三大產品線BLE(藍牙單晶片)、穿戴以及簡單控制器等需求都很強勁，瑞昱看好第二季TWS產品持續往上，瑞昱也是少數可以在藍芽更領域都可以提供有效解決方案的公司，今年藍芽產品線相當看好；至於電視產品，整體市場還是受制於供應不足、原料價格上升(驅動IC)，預估今年規模和去年類似；至於其他規模較小的產品線車用乙太網、機上盒等也均有不錯的表現，車用乙太網在車用市場的前景可期，瑞昱也一直照著自己的進度在發展。

(時報資訊)