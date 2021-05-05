被諷「和陳家欽站一起距離卻好像很遠」 徐國勇回應 16:362021/05/05 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部長徐國勇（右）與警政署長陳家欽（左）5日在立法院備詢。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政壇傳聞內政部長徐國勇與警政署長陳家欽兩人不和，5日在立法院備詢時，有立委要兩人握手破除不和傳言，國民黨立委林為洲更諷刺兩個人明明站在一起，但距離卻好像很遠，握手都這麼困難嗎？徐國勇則回說，「我們不用表演啦！」 與陳家欽被拱握手言和 徐國勇：不用表演啦 怒轟政務官撒謊 徐世榮：從花敬群看到蔡政府的崩壞 (中時 ) #徐國勇 #陳家欽 #林為洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曾與趙映光同遊日照片流出 何志偉：有人刻意要捅我 11:382021/05/05 政治 新任檢察長交接 蔡清祥期勉「無謂應酬不要去」 11:072021/05/05 社會 股神巴菲特 欽點阿貝爾為接班人 04:102021/05/05 國際大事 大巨蛋可辦演唱會 遭疑開後門 04:102021/05/05 焦點要聞 禁止廣告大陸職缺 立委：提高薪資才是根本 13:072021/05/05 生活 13歲少女獻身男友 「真心話大冒險」講最勁爆的事害慘他 16:222021/05/05 社會 跟趙家不熟？徐國勇：沒說不認識趙映光 15:532021/05/05 政治 高雄市工業會新任理事長為陳哲生 14:312021/05/05 財經 李國毅宣布結婚 和交往16年女友「以夫妻身份邁人生下一階段」 12:172021/05/05 娛樂 從北投之亂到蟑螂之亂 藍委轟黑道治國要求蔡英文撤換黃承國 11:532021/05/05 政治 縣市長施政滿意度 侯友宜高居全國第一、鄭文燦居次 15:282021/05/05 政治 政治熱門新聞 藍營落選區將派許淑華主持活動 超高人氣連港媒都驚呼 - 政治 黃暐瀚母遭賓士男酒駕撞死 趙少康說重話 - 政治 罷免陳柏惟最新連署數曝光 「刪Q總部」宣布5／11是重要關鍵 - 政治 民進黨台北市黨部染黑 沈富雄連罵9次三字經 - 政治 可疑？趙介佑服役地點距家僅5分鐘 議員要北市府查：誰喬的 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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