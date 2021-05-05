政壇傳聞內政部長徐國勇與警政署長陳家欽兩人不和，5日在立法院備詢時，有立委要兩人握手破除不和傳言，國民黨立委林為洲更諷刺兩個人明明站在一起，但距離卻好像很遠，握手都這麼困難嗎？徐國勇則回說，「我們不用表演啦！」

(中時 )