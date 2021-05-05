56年來最嚴峻乾旱持續影響台灣，西半部水情持續吃緊，國人無不期盼即將到來的梅雨季可以為水庫解渴，台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，由於南海太平洋高壓勢力仍偏強，未來兩周仍看不到有利梅雨鋒面建立的環境，目前5月看來雨量偏少機率較高，有利於梅雨鋒面建立的時間將在5月下旬至6月上旬。

賈新興表示，根據最新的預測顯示，未來兩周看不到有利梅雨鋒面建立的環境，鋒面位置偏在福建和廣東，主要還是因為太平洋高壓勢力偏強籠罩南海至台灣一帶，且西南季風也尚未建立，當南海不再被太平洋高壓籠罩時，西南季風才有辦法進到南海環境。

至於西南季風對梅雨的建立為何如此重要？賈新興解釋，當太平洋高壓減弱，西南季風進入南海時，就會形成一條水氣輸送帶，當水氣輸送帶和梅雨鋒面接通時，中尺度對流系統就有機會發展，並帶來持續性的降雨，但目前看來5月降雨偏少機率仍較高，有利於梅雨建立時間點大概在5月下旬到6月上旬之間。

不過從第二周，也就是5月13日到5月19日這段期間，發現太平洋高壓南側的季風槽有悄悄建立趨勢，歐洲系集模式也預測5月9日到5月16日時，菲律賓東方外海約2到3成的機率有熱帶性低氣壓生成，這部分將持續關注後續的預報趨勢。

(中時 )