【LIVE直播】疫情升溫傳感染源不明?! 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

台灣社區疫情拉警報！中央流行疫情指揮中心今天公布新增4例境外，7例本土，且其中6例跟華航機師群聚沒有相關，感染源頭不明。這次本土病例一口氣增加七例，指揮中心證實，創下單日最高紀錄。

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增7例本土COVID-19確定病例，1例為案1187之接觸者(案1201)，6例感染源待釐清(案1202、案1203，案1208至案1211)，並包括1起遊藝場群聚事件。

今天宜蘭羅東一口氣出現5名遊藝場群聚事件，可能感染源為何？陳時中表示，現在還沒有想像得到的感染源，但只能說和華航無關。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，今天確診的羅東遊藝場群聚5人，Ct值都很低，其中1202的偵測來看，是剛發病，透過很快匡列接觸者，其餘四人Ｃt值也都很低，表示都是在很早期的階段就被抓到。

陳時中表示，現在只能把職場的都先匡列起來，感染源頭現在還沒有可以想像的感染源，初步判定和航空公司的關係很低，足跡分佈沒有關聯，確定要快。宜蘭縣衛生局動作已經很快，昨天晚上一確診之後，就徹夜未眠匡列與採檢，後續還有很多工作要做。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，今天確診的羅東遊藝場群聚5人，Ct值都很低，其中案1202的偵測來看，是剛發病，透過很快匡列接觸者，其餘四人Ｃt值也都很低，表示都是在很早期的階段就被抓到。

指揮中心表示，案1201為本國籍40多歲女性，為案1187同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，因案1187檢驗確診，5月9日經衛生單位安排採檢後居家隔離，並於今日確診(Ct值22)。目前初步掌握個案接觸者3人，皆已匡列為案1187之接觸者，故不重複匡列。

指揮中心指出，案1202為本國籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮中正北路之「銀河百家樂」遊藝場工作。個案5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診(Ct值20)。鑒於個案工作地為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高，衛生單位接獲通報後，隨即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診(案1208至案1211)，17人陰性，10人檢驗中。衛生單位將持續針對近期出入該遊藝場之人員調查匡列。

指揮中心表示，案1208、案1209及案1211為案1202同事(案1208 Ct值11；案1209 Ct值20；案1211 Ct值25)，皆為女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中2人無症狀，案1211於5月8日曾有不適情形；案1210為遊藝場常客(Ct值12)，30多歲男性，5月9日曾有咳嗽、腹瀉症狀。

指揮中心指出，該5名遊藝場相關個案近期皆無出國，將持續調查活動史及接觸史，以釐清感染源。因應本起群聚事件，該遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢，衛生單位今日將進行環境消毒防治措施；另已請該遊藝場同棟之其他職場及業者，進行員工造冊與健康監測，如發現有COVID-19相關症狀者，務必通報衛生單位後，依指定方式就醫，不可自行就醫。

羅東遊藝場案1202群聚案，其中一名確診者年齡為十多歲，發言人莊人祥表示，他是在遊藝場工作，並非在學校就學。

指揮中心表示，案1203為本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診(Ct值18)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。

(中時新聞網)