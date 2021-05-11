近日天氣炎熱，讓人覺得好像提早換季了！氣象達人彭啟明於臉書上表示，預計這幾天太平洋高壓仍穩定，溫度還會再上升1到2度，各地顯著的更熱，這樣的天氣類型缺乏水氣，很難有午後熱對流發展，預期類似的型態至少持續10天以上，甚至6月中上旬的梅雨發展也不盡樂觀。

彭啟明表示，目前東亞滯留鋒面的位置正位於長江中下游地方，南北冷暖空氣的不穩定，提供中小尺度對流系統的發展，非常的旺盛，當地已經有顯著的暴雨以上等級，可能陸續都有零星災情出現。這一兩周可以看出偏強的太平洋高壓，盤踞在台灣上空，也把這應該從台灣開始發展的梅雨鋒面，顯著的偏北發展，預期類似的型態至少持續10天以上。

從許多超過一個月的短中期預測指標來看，梅雨鋒面在中國長江中下游的南方發展，當地降雨顯著偏多，台灣附近則偏少，這對台灣是相對很不利的現象，很有可能5月的雨量偏少機會很高，甚至到6月中上旬的梅雨發展也不是太樂觀，很可能只是較弱的鋒面通過，還沒有很強的降雨訊號出現。

彭啟明指出，這周到至少到下周一(27)、下周二(28)由於太平洋高壓偏強，大氣環境偏乾，有午後熱對流發展機會也不高，未來就要看看西太平洋菲律賓東方海面，是否有擾動發展，如果有機會有颱風生成，或是配合月底西南季風較暖濕的環流開始到東亞發展，有可能會有些轉變，午後熱對流有機會增多，但這些不確性都還很高，要有做最壞情境的打算。

(中時 )