國內疫情升溫，台東縣議會宣布，第19屆第5次定期會，自18日起停會10天，28日視疫情狀況，決定是否復會。停會後縣府各單位不再列席議會全力防疫。

另外，台東雖然迄今零確診，但有民眾擔心疫情會從外縣市進入，議員章正輝質詢時，建請縣府評估是否可能在縣界設管制站。

議員陳宏宗則質疑，台東無人確診為何發布準三級？縣民在縣內活動不會出問題，他認為應該禁止台東人不能去雙北，否則宣布禁止許多行業營業，會造成許多衝擊。

(中時 )