台東縣議會18日起停會10天 議員建議縣界設管制站 12:412021/05/17 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應疫情升溫，台東縣議會18日起停會10天。（莊哲權攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情升溫，台東縣議會宣布，第19屆第5次定期會，自18日起停會10天，28日視疫情狀況，決定是否復會。停會後縣府各單位不再列席議會全力防疫。 另外，台東雖然迄今零確診，但有民眾擔心疫情會從外縣市進入，議員章正輝質詢時，建請縣府評估是否可能在縣界設管制站。 議員陳宏宗則質疑，台東無人確診為何發布準三級？縣民在縣內活動不會出問題，他認為應該禁止台東人不能去雙北，否則宣布禁止許多行業營業，會造成許多衝擊。 南市議會決議定期會延會 黃偉哲宣布暫停公祭 桃園中平路交流道有譜 議員促加速推動 (中時 ) #停會 #議員 #台東縣議會 #新冠肺炎 #縣界 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中市議會18日起到5／31日停會兩週 延至6／1起開始召開 11:182021/05/17 政治 台東場館夜市暫關 部分商家減稅 04:102021/05/17 地方新聞 北市議員劉耀仁助理確診 服務處同仁全居家檢疫 11:522021/05/17 生活 疫情升級立院停會 立委辦公室分批輪值在家辦公 09:552021/05/17 政治 雙北增設快篩站 發號碼牌避群聚 04:102021/05/17 焦點要聞 第一線醫護爆民眾找議員施壓 425字吐心聲：被人性壓垮 11:262021/05/17 政治 疫情延燒 時碩原訂19、20日參加法說會延後 10:322021/05/17 財經 公務員彈性上下班 雙北國三高三 鄰近萬華4小學停課 04:102021/05/17 焦點要聞 葡萄家族確診引民眾恐慌 彰化醫院籲：可上網預約 有症狀才篩檢 10:582021/05/17 生活 議員助理家人確診 曾出席市長行程 侯友宜：自主健康監測沒問題 11:022021/05/17 生活 嘉義文化路夜市禁擺攤 市府開勸導單 11:072021/05/17 生活 生活熱門新聞 獨家》新北市1警察確診 負責巡邏等外勤業務 - 生活 疫情暴衝 柯文哲：今天確診人數比昨天多 - 生活 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 全台停課放行 教育部：高中以下請假不算缺席不扣成績 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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