市場將注意力轉移至美國基礎建設計畫，並逐漸消化對公債殖利率攀升的擔憂與通膨疑慮，雖然公債殖利率短期驟升對利率敏感度較高的債券帶來較大壓力，多數債券年初至今累積漲幅仍呈現下跌，不過，美國高收益債卻逆勢上漲1.6％，表現突出。投信法人表示，目前市場環境依然有利美國高收益債表現，寬鬆的貨幣政策可望提供最重要的基礎。

野村企業研究與資產管理公司投資長David Crall高大維表示，如果通膨預期的攀升僅是由經濟重啟所帶來的短期現象，將有助美國聯準會維持寬鬆貨幣政策、壓抑公債殖利率的升勢、並維持較高的股票市場評價面，這些因子均有利高收益債資產，因此後續通膨預期的走勢將會是另一個觀察重點。

此外，拜登政府推出高達2.3兆美元的基礎建設計畫，雖然該計劃的許多細節尚未定案，但一般來說，額外的政府支出對高收益債大多為有利，而高收益債企業受到調高企業稅的影響則相對較小。

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