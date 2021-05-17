根據路透社的一項民意調查顯示，聯準會的目標是通貨膨脹率將不得不觸及2.8％的高點，以使美國決策者感到不安，該建議還暗示央行至少要在實施此舉之前忍受該通膨率三個月。

在數據顯示美國4月美國年度消費者價格意外上漲近12年來的最高水平之後，股市大跌，美國國債殖利率週三跳升，這促使人們提早採取了緊縮政策的賭注。

截至3月的12個月中，核心個人消費支出（PCE）價格指數（即聯準會對其2％的平均靈活目標的首選通膨衡量指標）成長了1.8％，是2020年2月以來的最高水平。

根據5月10日至13日民意測驗中另一個問題的回答，根據41位經濟學家的中位數，該通膨指標將不得不升至2.8％，以引起聯準會的不安。儘管預測範圍從2.3％到4.0％的最高水平，但最常見的響應或模式是2.5％。

ING首席國際經濟學家詹姆斯‧奈特利（James Knightley）表示：「我給出了2.8％，但老實說高於2.5％。但是，這更多是關於其外觀的可持續性，而不是具體的月度數字，必須在報告中查看增長和工作正在發生的情況。」

他補充說：「如果我們在2022年初的核心PCE也超過2.5％，我們將不得不認真考慮在年底前加息的加速量化寬鬆政策。」

當被問及聯準會將在多大程度上忍受PCE核心核心通貨膨脹率高漲之前，41位經濟學家中的36位表示至少三個月。

一份細分數據顯示，五位經濟學家預計不到3個月的門檻，而12位經濟學家則預測3-6個月，7位表示6-9個月，9位在9-12個月內用鉛筆書寫，8位在12個月內進行預測。

民意調查顯示，從下個季度到2022年末，PCE核心價格指數將放緩，平均在2.0％至2.2％之間，而本季度達到2.4％。這些觀點自4月以來基本沒有變化。

在預測期內的任何季度，只有四位經濟學家認為通貨膨脹率達到或超過2.8％（決策者的預期不適率），使金融市場對更高價格壓力的擔憂變得混亂。

花旗（Citi）經濟學家維羅妮卡·克拉克（Veronica Clark）表示：「聯準會可能會繼續忽視短暫的價格上漲所帶動的力量，但未來幾個月的數據對於衡量持續的強勁價格上漲至關重要。」

「但是，正如到目前為止到目前為止公佈的4月數據所強調的那樣，未來幾個月通貨膨脹的路徑以及所有經濟數據都存在很大的不確定性。」

在從冠狀病毒帶動的遏制措施重新開放後的強勁需求和大量財政支出的推動下，美國經濟今年預計平均成長6.5％，明年平均成長4.1％，高於此前預測的分別為6.2％和4.0％。

但是，就業增長預計將滯後，並且需要更長的時間才能得到足夠的恢復。

當被問及美國的失業率何時能達到危機前的水平時，多數經濟學家或50位中的35位經濟學家表示，這將花費一年多的時間，其中有15位預測兩年以上。

聯準會副主席理查德·克拉里達（Richard Clarida）週三表示，上週疲弱的就業報告使就業復甦的步伐「更加不確定」，並增加了就業數據疲軟和4月份通貨膨脹加劇的雙重驚喜，但這並未削弱當前的計劃。

道明證券（TD Securities）首席美國宏觀策略師吉姆‧奧沙利文（Jim O'Sullivan）表示：「我們預計直到2024年才會對資金利率採取任何行動……減稅是另一回事；他們只需要取得實質性進展，而無需完成任務。」

當被問及聯準會何時開始縮減每月1200億美元的資產購買規模時，多數經濟學家（即51位中的31位）表示在2022年第一季度，而13位受訪者表示在今年第四季度。

萬神殿宏觀經濟學首席經濟學家伊恩·謝潑德森說：「在一份令人震驚的CPI報告發佈後，聯準會將不會恐慌，因此您可以期望在未來幾週內聽到更多有關暫時性瓶頸通膨壓力的信息。」

「但這份報告確實意味著高通膨故事的第一部分：重新開放的飆升，是真實的。它不再是預測，而且還會出現進一步的大幅成長...我們將繼續尋求在今年年底之前逐漸減少。」

(中時新聞網)