華航機師與諾富特群聚感染，引爆國內新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，財政部今日宣布5月到7月間因疫情受到隔離或者治療者，7大稅目申報繳納期限延期時間，以確保納稅義務人的權益。

值得注意的是，目前正逢所得稅申報期間，去年財政部全面延期所得稅繳納時間自5月1日到5月底延長到6月底止；財政部官員表示，曾經考慮過是否一併全面延長申報繳納時間，不過今年因有新推出手機報稅，提升報稅方便性、以及民眾已經有防疫意識，盡量避免到國稅局群聚，所以暫時未全面延長。

財政部表示，這次申報繳納延期的適用的對象是在法定申報期間接受治療、隔離、檢疫者；營利事業的負責人、主辦會計人員或受委辦申報的會計師、記帳士、以及報稅代理人等受到治療、隔離、檢疫者；扣繳義務人本人、主辦會計人員或受任辦理申報的會計師、記帳士、記帳及報稅代理人，於法定申報繳納期間內受治療、隔離或檢疫者。

正在申報繳納期的所得稅（綜所稅、營所稅）和房屋稅，時間從原定的5月1日到5月30日延長到6月30日止。

營業稅、貨物稅、菸酒稅與特種貨物與勞務稅申報繳納期間在今年5月1日至5月17日、6月1日到6月15日及7月1日到7月15日，分別展延到5月31日、6月30日及8月2日。

第1季查定課徵營業稅繳納期間在今年5月1日至5月10日，展延到31日；按月查定課徵營業稅繳納期間在今年5月1日到5月10日、6月1日到6月10日及7月12日分別展延到5月31日、6月30日及8月2日。

其他營利事業所得稅決算、清算、特殊會計年度結算及暫繳申報、房地合一稅等相關展延30日止。

如果延長的申報繳納期限截止，納稅義務人仍在接受隔離治療者，申報繳納期限可以自隔離治療結束後次日的20日內完成申報繳納。

而納稅義務人不用事前提出申請，只需要在個展延期限內檢具主管機關開立的隔離治療通知書、隔離通知書與檢疫通知書等，向轄區的稽徵機關申報繳納即可。

(中時 )