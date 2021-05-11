上市櫃公司要緊急擴充股東會場地。金管會11日公布，配合中央疫情指揮中心提升疫情警戒標準，從5月11日起到6月8日間原則停辦室外500人以上、室內100人以上的集會，若是股東會則要有備援場地，引導股東分散，將人數降到100人以下，金管會統計，期間共有474家公司要舉辦股東會。

金管會提醒金融機構注意四事項，一持續落實去年12月1日秋冬方案啟動的「民眾進入銀行、證券期貨商、保險公司、信用合作社等營業場所強制配戴口罩」的規定，並確實執行體溫量測等防疫措施。

二為配合指揮中心提升防疫等級，原則停辦室外500人以上，室內100人以上的集會活動。

三是各金融機構如採行居家辦公、分區或異地辦公，要強化內控機制，依據銀行公會「金融機構資訊系統安全基準」及產壽險公會「保險業辦理資訊安全防護自律規範」等相關規定，確實落實內部所訂遠端作業營運管理辦法，並注意維持內控制度的有效性。

依銀行局統計，到5月6日為止，有11家本國銀行及4家外銀或陸銀在台分行，啟動異地辦公，5家國銀及13家外銀或陸銀在台分行，則是有總行部分部門人員居家辦公。

四即各金融機構應經常實施辦公環境及營業場所的消毒工作，落實強化防疫措施，如有確診或疫情立即通報，並做妥適隔離、消毒處置。

由於已進入上市櫃公司股東會召開旺季，金管會亦表示，集保結算所已修訂發布「因應防疫召開股東會之作業指引」3.0，包括股東會開會通知書載明股東進入股東會會場，應佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止該股東進入股東會會場等。

因應疫情升級，金管會已要求集保加強宣導，提醒各上市櫃公司確實擬定股東會場地的備援方案，當股東參與人數超過100人，應引導股東進入備用會場，並注意會場間的必要連線設備，以保障現場股東行使其股東權利。

證期局副局長郭佳君亦呼籲投資人可多採用電子投票，來行使股東權利，如必須出席股東會現場，請確實遵守前開防疫措施。

(工商 )