資深媒體人黃暐瀚的母親，今天凌晨不幸遭酒駕者撞死，黃暐瀚上午忍痛主持完廣播節目後，才南下處理母親後事。國民黨主席江啟臣今晚在臉書表達哀悼及慰問，表示他將再次提出《刑法》第185條之3修正草案，將酒駕致死者刑度增列「死刑、無期徒刑」。

現行《刑法》第185條之3規定，駕駛動力交通工具服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處三年以上十年以下有期徒刑；致重傷者，處一年以上七年以下有期徒刑。

江啟臣在臉書說，暐瀚兄，常常與他提起自己也是台中人，今晨台中發生疑似酒駕肇事的事故，受害人經確認就是暐瀚的母親。在母親節的前夕，發生這種噩耗，令人痛心難過。

他說，暐瀚兄在聽聞消息後，還能秉持新聞專業，完成廣播工作，敬業精神，讓人敬佩。大悲無言，還要有多少生命枉死，才不再有酒後駕車肇事的憾事發生，到底該怎麼做，才能讓酒駕者不再有僥倖心態。

江啟臣說，過去他曾提出將刑法第185條之3中，增列「死刑、無期徒刑」的法定刑，擴大法官裁量空間，依個案作出適當的判決，遺憾上次的修法，行政院反對，民進黨阻擋，最終沒有通過，這次他將再次提出。

(中時 )