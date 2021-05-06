承啟(2425)第1季營收12.21億元，季減22.66%、年增142.61%；首季營業利益為7709.2萬元，歸屬母公司淨利為4916.5萬元，EPS為0.51元。去年全年承啟EPS為1.51元，董事會通過配發0.5元現金股利。

承啟早盤股價走高，站回5日線。

承啟客戶為中國顯示卡龍頭七彩虹，受惠挖礦需求強勁，顯示卡供不應求，法人預期，今(2021)年第2季承啟顯示卡出貨動能持續，展望全年，市場預期顯示卡供不應求情況將持續到年底，且因應顯示卡漲價、承啟有望同步調漲代工價以反映成本，預期今年營收、毛利率表現將雙雙走揚，可望帶動今年獲利表現較去年升溫。

承啟目前營收結構中，顯示卡佔5成以上，AI伺服器約20-25%，主機板約15-20%，其餘為其他。承啟產品結構中，毛利率以AI伺服器和GPU表現較佳。GPU今年以30系列為主，市場對礦卡的需求一直存在，承啟以電競顯卡為主，至於客戶怎麼使用就不得而知。

(時報資訊)