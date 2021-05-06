大陸財政部部長劉昆發表《建立健全有利於高品質發展的現代財稅體制》一文，5000多字文章透露財稅體制改革下一步重點工作。談及完善現代稅收制度中，劉昆表示，「積極穩妥推進房地產稅立法和改革」。

《第一財經》報導，由於房地產稅將對個人住房徵稅，因此社會各界十分關注房地產稅立法進展。目前房地產稅立法由全國人大常委會預算工作委員會會同財政部組織起草。

值得一提的是，在去年12月劉昆曾撰文談建立現代財稅體制時，對房地產稅也有同樣表述。半年內兩次提及積極穩妥推進房地產稅立法和改革，釋放房地產稅立法工作推進勢在必行的信號。

劉昆稱，隨著持續推進減稅降費，按國際可比口徑計算大陸宏觀稅負水準從2016年的28.1％降至2020年的24.4％，稅收占大陸生產總值比重從17.5％降至15.2％，處於世界較低水準。

他表示，政府公共服務保障水準需要不斷提高，宏觀稅負宜保持總體穩定，為推動高品質發展提供堅實財力保障。這是劉昆首次公開談及宏觀稅負要保持總體穩定。

此外，去年底以來，劉昆多次強調防範化解地方政府隱性債務風險，而此次文章中又再次專門提及。劉昆表示，堅決遏制增量，落實地方政府不得以任何形式增加隱性債務的要求，決不允許通過新增隱性債務上新專案、鋪新攤子。

除了遏制增量，積極穩妥化解巨額存量隱性債務也是當前工作重點，尤其是杜絕虛假化債現象。

劉昆表示，積極穩妥化解存量，強化與金融系統協同配合，對隱性債務實行穿透式監管，加強對化債情況審計核查，確保資料真實可靠、化債工作扎實推進。

目前地方化解隱性債務主要靠直接安排財政資金、出讓政府股權、國資權益、專案收入等管道償還，也可以通過借新還舊、展期等方式償還。

劉昆表示，健全市場化、法治化的債務違約處置機制，堅決防止風險累積形成系統性風險。加強督查審計問責，嚴格落實政府舉債終身問責制和債務問題倒查機制。

(中時 )