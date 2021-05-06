優步公司（Uber Technologies Inc）表示，隨著美國經濟逐漸從新冠疫情中復甦，優步將提高司機的待遇，使叫車業務加速重返軌道。該公司並公布提高英國司機福利的相關費用高達6億美元，這表示一旦美國也要求提高司機待遇，優步可能面臨成本激增的挑戰。受此消息打擊，周三優步盤後重挫近5%。

稍早前，由於拜登政府擋下了川普執政時期的一項零工規定，優步、來福車（Lyft）和外送平台DoorDash等僱用臨時工的公司股價集體走跌。周三在一般交易時段，優步收跌3.42%。來福車跌6.34%，DoorDash跌逾5%。

川普政府當初所制定的規定，使那些為優步和來福車等公司工作的臨時人員較容易被歸類為獨立的約聘工，而非公司僱員。拜登政府擋下該規定，顯示其政策可能轉向提升對零工經濟的保護。

優步第一季營收大減至29億美元。由於英國司機的勞工定位由業務承攬改為雇傭關係，為支應相關費用，優步的叫車部門營收減計6億美元。不計入這筆6億美元的費用，該公司第一季營收為35億美元，優於去年同期的32億美元和市場預期的32.75億美元。

首季淨損為1.08億美元，每股虧損6美分，遠小於市場預估的每股虧損54美分和去年同期的每股虧損1.7美元。首季虧損顯著縮小，主要因出售自動駕駛部門Advanced Technologies Group帶來16億美元收益。

優步的叫車業務雖表現乏力，但食品外送業務持續成長，使第一季總訂單金額仍較去年同期成長24%，達到195億美元，其中，美食外送訂單金額年增166%，達到近125億美元。

優步第一季經調整後EBITDA（息稅折舊攤銷前）虧損為3.59億美元，較前一季虧損縮小。該公司維持今年底實現調整後EBITDA獲利的預期不變。

惟財務長Nelson Chai仍表示，「在今年接下來的時間裡，運送訂單將越來越難與去年同期比較，因為我們將面臨在經濟重啟時期，消費行為巨大的不確定性。」

(時報資訊)