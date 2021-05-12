周二是華爾街股市今年以來最瘋狂的日子之一，而科技股成為多空激戰的主要戰場。對通膨升高和高估值的擔憂，使科技巨頭在開盤時受到重挫，隨後賣盤擴散到其他類股，但午後情勢出現逆轉，投資人逢低搶進亞馬遜和網飛（Netflix）等個股，帶動了科技股反彈，惟其他類股終場仍然收黑。

以科技股為主的那斯達克綜合指數周二僅微跌12.43點，跌幅不到0.1%，收在13,389.43點，盤中曾一度重挫2.2%。

道瓊工業平均指數大跌473.66點或1.4%，為34,269.16美元，創下2月26日以來最大單日跌幅。旅行家集團（The Travelers Companies）和家得寶（Home Depot）跌逾3%，在30檔藍籌股中跌幅領先。

標普500指數收跌36.33點或0.87%，為4,152.10點，11大類股中僅材料股收高，漲0.35%；其餘類股全面下跌。能源股跌2.56%，表現最疲弱，其次為金融股和工業股，分別收跌1.67%和1.44%。

科技股僅小跌0.24%，通訊服務股跌0.53%。

最新發布的經濟數據，包括勞動力短缺和3月消費者物價指數上漲，加劇了市場對通膨的擔憂。

美國勞工部周二公布，3月份的職缺數激增，創下歷史新高。勞動力短缺，加上在需求高漲之際供應卻陷於緊繃，可能帶動物價大漲，但聯準會已一再重申這只是暫時現象，不太可能變成長期通膨。

LPL Financial資深市場策略師Ryan Detrick表示，通膨的擔憂仍然存在。供應鏈問題，加上前所未見的激勵措施，並伴隨著勞動力市場明顯趨緊，都讓投資人擔心通膨可能在夏季的這幾個月上揚。我認為市場不會相信聯準會到2023年之後才會升息的說法。這可能是市場和聯準會看法的分歧之處。

在通膨憂慮籠罩下，周二盤初高價科技股帶領市場走跌，賣壓隨後漫延至其他各類股，從金融股到能源、工業股均受到波及。但午後許多科技股收復大部分失土，部分科技股終場更站回平盤之上。

亞馬遜和網飛都上漲逾1%，臉書亦反彈收漲0.2%。蘋果和谷歌母公司Alphabet的跌幅亦大幅收斂，終場分別跌0.74%和1.40%。投資火力集中於成長股的方舟創新ETF（ARK Innovation ETF）漲逾2%，收復盤中大跌的失土。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）一度跳升至23.73，創下兩個月新高。

成長股代表特斯拉股價下跌1.9%，收在617.20美元，但遠高於盤中跌至最低的595.60美元。基於美中貿易戰的不確定性，特斯拉已經暫停購地擴建上海廠的計畫。該美國電動車大廠原本計畫將上海廠打造成全球出口中心。

科技股在經歷本周的大跌後，投資人逢低大撿便宜。由於市場對通膨升溫和利率上揚的擔憂加劇，去年集三千寵愛於一身的科技股，今年以來光環屢屢受挫。投資人擔心利率升高，將侵蝕這些科技公司未來盈餘的價值。

部分交易員則表示，是空頭回補買盤帶動了科技股反彈。

知名避險基金經理人Stanley Druckenmiller表示，儘管他仍站在多方，但現在資產已經處於「熾烈的狂熱」中，而聯準會和美國政府因為向早已火熱的經濟注入過多大撒幣的激勵措施，可能使美元的儲備地位陷入危境，並可能構成資產泡沫破裂的風險。他表示從未見過貨幣及財政政策與經濟環境如此不協調的時期。

其他主要個股方面，波音下跌1.7%，該公司宣布，由於電路問題，其737 MAX飛機4月份的交機量降至4架。

(時報資訊)