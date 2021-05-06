行政院公布中油三接站外推方案，國民黨前主席朱立倫今天受訪時說「比較好的結果」，強調未來在野黨要監督預算有效運用。

朱立倫說，感謝所有關心這個議題的民眾，大家共同努力，才有「比較好的結果」，但他也很遺憾民進黨政府為何不能早做溝通，拖了時間，還要多花150多億元、還要延後2年半，他希望執政黨要負起責任，在野黨也要嚴格監督這筆錢是否真能有效運用。

(中時 )