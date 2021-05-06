評政院三接站外推方案 朱立倫：比較好的結果 15:272021/05/06 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫。（朱立倫辦公室提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院公布中油三接站外推方案，國民黨前主席朱立倫今天受訪時說「比較好的結果」，強調未來在野黨要監督預算有效運用。 朱立倫說，感謝所有關心這個議題的民眾，大家共同努力，才有「比較好的結果」，但他也很遺憾民進黨政府為何不能早做溝通，拖了時間，還要多花150多億元、還要延後2年半，他希望執政黨要負起責任，在野黨也要嚴格監督這筆錢是否真能有效運用。 三接外推被批是對環團摸頭 羅秉成反駁：審慎評估所得方案 環團支持增氣減煤和保護藻礁共存共榮 市府重申：汰舊換新堅持立場 (中時 ) #朱立倫 #民進黨 #三接站 #外推方案 #中油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡總統懇請支持三接外推案後 最新民調曝光 15:232021/05/06 政治 台中摩鐵7F驚見超長懸空溜滑梯 網笑：偷吃逃生專用道 17:342021/05/06 社會 賴祥蔚》新聞媒體崩壞與第四權未來 09:402021/05/06 政治 政院增加產檢假及補助 朱立倫：對解決少子化只是杯水車薪 15:282021/05/06 政治 朱立倫露面避談選不選黨魁 強調努力促進黨內合作分工 15:012021/05/06 政治 台股漲逾百點收復萬七 鋼鐵、航運衝最快 09:102021/05/06 財經 意外拯救低迷的書市！ 股市小白沖鋒 理財書賣翻天 04:102021/05/06 財經要聞 「壞人臉」謝承均私下可愛萌樣曝光！背著她和黃少祺「偷偷來」 04:522021/05/06 娛樂 華航機組員檢疫 延至5天 04:102021/05/06 生活新聞 國民黨主席7月24日改選 參選須繳1320萬 04:102021/05/06 政治要聞 電動機車衝業績 母親節大促銷 04:102021/05/06 財經要聞 政治熱門新聞 黃暐瀚母被賓士男撞死 顏寬恒吐一件事：震驚 - 政治 看完諾富特群聚案 前藍委揭陳時中2句話：讓人害怕 - 政治 民進黨染黑風暴 鄭麗文：蘇貞昌又躲起來了？ - 政治 鄭麗文曝光北聯幫大會照 嗆問：黃承國能說自己不是黑道？ - 政治 進口豬去哪了？藍委翻出關鍵法條 曝蔡政府幫美豬「洗產地」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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