唐嘉鴻（前左）、丁華恬（前右）開心體操運動受到關注。（陳筱琳攝）

為了體育教學擺脫老師講、學生做的枯燥過程，教育部體育署近年積極推動教學翻新和課程翻新的計畫，今天舉辦體育教學成果發表記者會，體操國手唐嘉鴻、丁華恬也到場分享體操領域學習過程。

從2016年起，體育署推動執行「體育教學模組教師認證計畫」、「學校體育課程與教學高品質體育教學發展計畫」、「國民中小學體操教學推廣計畫」等，透過容易上手的教學模組，支持各級學校體育教師執行課綱，進行素養導向的體育教學，並滿足學童在身體發展上的需求，透過簡化的體操遊戲，強化學生對身體的控制及表達能力。

就讀台灣師範大學的唐嘉鴻，除了努力爭取能在東京奧運為國爭光，在校也修了教育課程，很開心體操運動可以被大家看到並重視，未來希望可以將體操場上的經驗傳承給下一代，很開心看到現在的體育教學有創新的想法，自己結束東奧後仍會繼續鍛鍊技巧、繼續進修。

今年暑假過後就要成為輔仁大學新鮮人的丁華恬，過去是在育樂營才接觸到體操，但新的課綱讓學校就有機會購買器材讓學童體驗體操運動，或許會讓更多小朋友對體操產生興趣，她也透露，因為父親對很多運動都有興趣，平常會買器材回家把玩，她也跟著玩過桌球、羽球及自學游泳，多方位將體育融入生活。

對於東京奧運備戰，唐嘉鴻表示經過國手代表選拔賽，發現動作質量上要再加強，「畢竟這次奧運主辦國是日本，若計分標準會因為動作呈現質量上不好地方扣分，對於分數會有影響，因此在策略上認為與其著重在難度提高，不如把目前能掌握的難度動作執行質量調整到最好，盡力爭取分數。」丁華恬則是按照教練開出的訓練計畫，每周調整不同方向，平衡木是她最擅長的項目，也會努力加強自己和各國好手對抗的競爭力。

(中時 )