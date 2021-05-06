2021年全國大專校院運動會下周五在台南成功大學開幕，不過近日台灣新冠肺炎疫情狀況較緊張，主辦單位也在教育部體育署建議下提供最高規格的防疫措施，要安全健康地辦好賽事。

體育署學校體育組組長蔡忠益表示，因為新冠疫情，研擬過後對於場館人員出入管理更加謹慎，消毒工作也要確實，以及一旦有人員出現身體不適該如何處理，都有進行相關討論，這次大會設置臉部辨識系統，出入不同場館都能立即將資訊彙整，加上成功大學本身就有醫學院附設醫院，是國內最高層級的醫學中心，搭配周邊醫療院所協力，努力在疫情吃緊下進行賽事，也歡迎大家5月14日相約成大見。

新冠肺炎從去年春天開始全球大流行，至今病例數達1.55億人，造成324萬人死亡，去年屏東全中運和高雄全大運都延期舉辦，今年雲林全中運如期在上個月17到22日完成，接下來就換下周五的台南全大運接棒，已經為中華隊取得東京奧運競技體操參賽權的體操好手李智凱、丁華恬及田徑短跑好手楊俊瀚，雖然沒有學籍，但為了幫助他們找回比賽感覺，大會特地設置不列入成績計算的菁英組賽事讓他們挑戰自我。

(中時 )