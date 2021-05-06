歐盟執委會於當地時間4日起草相關規定，防止獲得外國補貼的公司收購歐洲企業，或參與公共招標，其中特別針對來自中國的不公平競爭。違反規定的企業可能被迫出售部分業務，或課以營業額最高10％的罰款。

路透引述歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟是全世界最開放的市場，但開放需與公平並行，草案中的措施目標在於確保公平的競爭環境。

草案指出，如果歐盟委員會發現對歐盟內部營業額超過5億歐元的企業收購或超過2.5億歐元的採購合約中，存在扭曲性的外國補貼，歐盟執委會將啟動調查。草案尚需歐盟成員國以及歐洲議會的同意，預計外國政府和企業將展開遊說，試圖放寬規定要求。

報導指出，歐盟執委會的計劃凸顯出更強的保護主義立場，這是因為近期外國公司對歐洲企業的收購激增，以及擔心股價下跌的歐洲企業在疫情過後的收購潮中成為目標。

(工商 )