中央旱災應變會議6日舉行會議，由於日前有降雨，各界期盼可以能早日解除限水措施。經濟部長王美花表示，由於氣象局預估5月及6月降雨仍有變數，預測為「偏少到正常」，因此為保留更多蓄水，因此讓水情燈號維持不變，意味限水措施仍延續。

王美花指出，這陣子積極增加水源，預計六月底可增加52萬噸水，至今已經增加37.5萬噸水是原先目標的3倍，包括伏流水、水警、工業水等，其中工地的地下水成績不錯，第一個工地已經每天出水超過萬噸水，淨化後都有進入自來水系統，鄰近的第二個工地，老佛爺工地預計本周出水到3.7萬噸水，等於是3.7萬個家庭用水量。

未來梅雨的情況，氣象局表示，降雨預報在一周內，台灣會有幾波峰面通過，但是都在海面通過，對水情幫助少，僅有部分午後雷陣雨，要到第三周雨訊都不是很明顯。要到五月底依照歷年氣候資料顯示，認為是梅雨降雨的峰期，才有可能帶來較多的雨量。

(工商 )