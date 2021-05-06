PLATTS報導，近期石化上游原料乙、丙烯因亞洲密集歲休支撐，報價持穩墊高，乙烯最新價格每噸站上1100美元，彈升18美元，丙烯也小漲8美元，達1093美元，台塑化（6505）、中油石化收益穩健進補。

不過，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價僅ABS、PS在成本SM及需求持穩支撐下，持平力守2420、1390美元高價；台化（1326）、國喬（1312）、台達化（1309）營運有撐。

PVC、PE、PP則因下游成本轉嫁不順、買盤持續鬆動、觀望，現貨行情悉數拉回整理，PVC下滑20美元、PE、PP續跌30-50美元。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、華夏（1305）、聯成（1313）產品利差縮減、趨緩。

廠商表示，聚烯烴第二季供需均轉弱，上游裝置利潤良好，廠家檢修增加，同時新增產能能彌補一部分，庫存回到中性位置，延續高位震盪。雖然大陸海外訂單分擔了些許壓力，但下游工廠對高價單逐漸抵觸，採購熱度不強，石化商家操作陸續轉為讓利走單。

此外，今年仍為石化投產大年，且投產量較去年更多，初估今年投產產能PE為470萬噸，PP為885萬噸。PE第一季投產僅延長中煤30萬噸，海國龍油及中韓石化推遲到第二季，第二季約有220萬噸新產。PP第二季度投產量不少，恐一定程度抵消檢修高峰影響，壓抑塑化報價趨緩整理。

PVC管材和型材需求短線因大陸地產銷售和竣工向好，但遠期存政策壓制，基建總量增速一般關注舊改等實際進度。尤其，當前PVC市場價格處於較高位置，下游加工廠成本壓力較大，開工提升較慢，終端新訂單跟進一般。

(工商 )